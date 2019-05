Il centro si trasforma in un maxi giardino con duecento banchi

Un trionfo di 200 banchi trasformerà, tempo permettendo, il centro storico di Cologna in una grande giardino fiorito. «Cologna in Fiore», giunta alla 28esima edizione, ha avuto un ottimo avvio con il primo Concorso dei risotti, a cui hanno partecipato sette comitati sagra del capoluogo e delle frazioni ed è stato giudicato vincitore il gruppo di Spessa, che ha sottoposto al giudizio della giuria tecnica il proprio risotto al tastasale e Monte Veronese. Per la giuria popolare altro verdetto: ha vinto l’associazione El Capitelo di Sant’Andrea, con il risotto del contadino, preparato con luganega dolce, zucchine e peperoni. Oggi, dalle 9, apriranno lungo corso Guà e piazza del Mandamento gli stand dei florovivaisti, degli artigiani, dei produttori di beni agroalimentari e dei commercianti di abbigliamento e attrezzature da giardino. Saranno inoltre presenti le associazioni di volontariato e delle scuole di Cologna con i propri gazebi. In piazza del Mandamento, l’associazione regionale Apicoltori del Veneto spiegherà ai visitatori il benefico mondo delle api. Alle 10 arriverà al vallo di via Papesso, sotto le mura scaligere, il corteo a cavallo dell’itinerario di Marin Sanudo «Cologna Veneta nel 1483». Alle 10.30, in sala consiliare, cerimonia di consegna di un albero a tutti i bambini nati nel 2018. A seguire, inaugurazione ufficiale di «Cologna In Fiore». In piazza Mandamento scarpe rosse per sensibilizzare sulla violenza alle donne. Alle 12 apertura della sala gastronomica della Pro loco in via Chioggiano, che sarà aperta anche per cena. Alle 16.30 degustazione gratuita della torta «Dolce Fiore», offerta dalle pasticcerie Bisognin e Casa del dolce. Durante il taglio della torta Dino Antoniazzi, alla presenza delle miss Christine Biolo (miss Bontà 2018) e Ketti Castegnaro (attuale miss Dolcezza), consegnerà al grande compositore e produttore discografico di origine modenese Claudio Corradini il premio «Fior di Cologna 2019». Alle 17, al teatro Comunale, il gruppo teatrale delle medie «Alighieri» presenterà l’ultimo lavoro «Pop, pop, popular Art». •

P.B.