«Elena, hai lottato senza arrenderti»

Centinaia di persone e un picchetto d’onore della Polizia di Stato hanno dato l’addio, ieri mattina, ad Elena Sbabo, l’insegnante di italiano delle scuole medie «Dante Alighieri» morta a 47 anni, per una grave malattia con cui lottava da tempo, nella notte fra venerdì e sabato nella sua casa di Cologna. Il Duomo della città del mandorlato era affollato di parenti, amici, alunni e colleghi della docente, che si sono uniti al grande dolore del marito Alessandro Cremonese, agente della Polizia ferroviaria di Legnago, dei figli Irene, di 17 anni, ed Enea, di 15, dei genitori e della sorella di Elena. All'arrivo del feretro sul sagrato del Duomo, uomini e donne della Polizia in divisa - presenti anche la dirigente della Polfer di Verona Maria Grazia Di Masi e quello del distaccamento di Legnago Riccardo Bisin – si sono disposti ai lati del carro funebre per rendere omaggio alla moglie del loro collega. La bara di colore bianco, coperta da un cuscino di rose gialle, il colore preferito da Elena, ha fatto il suo ingresso in una chiesa gremita al punto che tanta gente è stata costretta ad assistere in piedi al rito malgrado la grande capienza del tempio. «È difficile trovare parole che portino consolazione di fronte alla morte prematura di una persona cara», ha esordito don Stefano Piccolo, parroco di Cologna, «non resta quindi che affidarsi alle parole di Dio, lui solo può gettare un raggio di luce nell'oscuro mistero della morte». Il sacerdote durante l'omelia ha poi letto alcune frasi della canzone dei Modà «Se si potesse non morire» e una citazione di Luciano Manicardi, priore del monastero di Bose (Biella): «Il maestro sa trasmettere un'eredità. Non è colui che si sostituisce all'altro dicendogli che cosa deve fare o che scelte deve compiere. Anzi, è colui che fa nascere nell'altro la fiducia in sé stesso, la fiducia di avere tutta la capacità per scegliere, decidere e reggere la propria esistenza». «Elena era un'insegnante», ha proseguito don Piccoli rivolgendosi ai fedeli, «una donna che ci lascia un'eredità, a Dio oggi chiediamo di alleggerire il nostro cuore da affanni e angosce». Il parroco ha poi raccontato un episodio a testimonianza della grande forza della 47enne. A 20 anni le era stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin ma era riuscita a sconfiggerlo. «Quando si ammalò per la prima volta i medici le dissero che non avrebbe mai avuto figli, ma lei non si è arresa, ha messo al mondo due splendidi doni, Elena è l’esempio di chi nella vita ha lottato senza arrendersi». Tre ragazze, ex alunne dell’amata «profe» Elena, con un nastro giallo al polso in ricordo dell’insegnante, hanno letto la preghiera dei fedeli. Al termine della cerimonia amiche e colleghe hanno voluto ricordare l’apprezzata professoressa che da due anni e mezzo, a causa della malattia, non era più riuscita a rientrare a scuola. «Bellezza, eleganza e gentilezza ti accompagnavano», ha esordito commossa la professoressa e collega Maria Teresa Centomo, «sarà difficile Elena riprendere la scuola senza l’illusione di incontrarti. Dolcezza e fermezza hanno contraddistinto la tua attività d’insegnante e sono state anche le armi con cui hai attraversato la prova della malattia, unita alla fede». Facci sentire la tua vicinanza e grazie per il tuo esempio», ha concluso la docente. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Scuderi