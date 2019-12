Colleziona sfilza di reati Un 23enne va in carcere

Si sono riaperte le porte del carcere di Montorio per Yassine Chakir - un 23enne nullafacente nato in Italia da genitori marocchini e residente attualmente in una frazione di Cologna Veneta - che vanta già un «curriculum» criminale di tutto rispetto malgrado la giovane età. Una sfilza di condanne e denunce soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui la rapina commessa nell’ottobre del 2014, quando era appena diventato maggiorenne, alla sala giochi «Las Vegas» di piazzale Vittorio Veneto. Giovedì, i carabinieri della stazione cittadina, per i quali il ragazzo è ormai una vecchia conoscenza, sono ritornati a suonare alla vecchia casa a schiera dove Chakir si trovava agli arresti domiciliari. Era finito infatti nuovamente nei guai lo scorso marzo per indebito utilizzo di carte di credito di provenienza furtiva. Vale a dire il bancomat trafugato ad una 61enne colognese, con il quale aveva effettuato numerosi prelievi in tre istituti di credito della città del mandorlato mettendosi in tasca 640 euro. Gli uomini del luogotenente Fabrizio Di Donato lo avevano però smascherato grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini riprese dalle telecamere delle banche dove aveva ritirato il contante. Questa volta, invece, i militari gli hanno notificato un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Verona, per una vicenda risalente all’8 dicembre del 2018. Quel giorno, a poca distanza dalla sua ennesima scarcerazione, aveva fornito false generalità alla Polizia ferroviaria di Verona durante un controllo. Ora per il 23enne è arrivato il momento di saldare il conto definitivo con la giustizia per quell’episodio che gli costerà altri sette mesi e 28 giorni di reclusione.

STE.NI.