Cologna Veneta, in coda per ore al nuovo punto tamponi drive in

Attese lunghe, perfino di cinque ore, per sottoporsi al test antigenico nel nuovo Punto tamponi drive-in di Cologna Veneta. Il primo giorno di apertura in zona Quari Destra, sulla strada per Pressana, è stato un successo da un lato, e un caos dall’altro. Forse neppure gli operatori della Croce Europa, che hanno in gestione dall’Ulss 9 il servizio, si immaginavano un afflusso così straordinario di gente. Al centro possono infatti accedere senza prenotazione tutti gli utenti che hanno bisogno di sottoporsi al tampone, sia a pagamento, sia con impegnativa. I tamponi molecolari vengono eseguiti però solo con prescrizione medica oppure in caso di positività al test antigenico rapido.

Fin dalle prime ore del mattino di ieri si potevano vedere auto in coda, con tempi di attesa variabili fra le tre e le cinque ore. Alcuni automobilisti affrontavano il calvario dell’attesa con tutta la famiglia stipata nell’abitacolo, compresi bambini piccoli. «Dall’ospedale di San Bonifacio ci hanno inviato al Punto tamponi di Cologna per fare il tampone a uno studente delle scuole superiori e siamo rimasti fermi in fila dalle 11.30 alle 15: non è una situazione sostenibile», rivelava ieri un medico di famiglia di San Bonifacio, «ho dei pazienti da curare e ben 15 di loro sono positivi al Covid, non posso perdere tutte queste ore in auto in attesa di un tampone».

«Noi veniamo da Montagnana», diceva invece una madre, sulla sua utilitaria con gli altri quattro componenti della famiglia. «Ho la ricetta del medico perché ho avuto l’esito positivo di un tampone fatto in farmacia. Sono andata alle 7 del mattino all’ospedale di Monselice e avevo già 100 persone davanti, così ho provato a venire a Cologna, ma anche qui è un disastro», si è rammaricata. Persone stanche, arrabbiate, affamate, uomini e donne che scendevano dall’auto alla ricerca di un bagno, bambini che piangevano. Il lungo pellegrinaggio dei «richiedenti tampone» era uno spaccato di varia umanità. C’erano anziani accompagnati dai figli, giovani, mamme con bambini, lavoratori che volevano essere sicuri di essere in salute al rientro dalle feste. «Ho il raffreddore e domani (oggi, ndr) devo rientrare nel negozio di scarpe dove lavoro», raccontava una commessa di Bovolone. «Il medico mi ha consigliato di sottopormi a un tampone antigenico per scrupolo ed eccomi qua, a sostenere quattro ore e mezza di coda». In alcuni casi il flusso di traffico si rallentava ulteriormente, non solo perché erano intere famiglie a chiedere il tampone, ma anche perché dopo un esito positivo era obbligatorio fermarsi per il successivo molecolare. Qualche utente, vedendo i veicoli fermi in coda per oltre 500 metri, ha invece deciso di ingranare la retromarcia ed è tornato a casa.

L’enorme afflusso di persone al drive-in ha costretto il personale della Croce Europa a un lavoro sfiancante per cercare di effettuare con celerità i tamponi. Nonostante lo sforzo di due infermiere, due operatori al computer e altri due all’accoglienza degli utenti (oltre al coordinatore locale dell’associazione Andrea Mattiolo), non sono mancate proteste e lamentele da parte dei cittadini in attesa. «Alle 7 del mattino abbiamo iniziato con una sola fila di auto, ma alle 8.30 l’intera via Veneto è stata invasa dalle auto, causando anche qualche problema ai lavoratori delle fabbriche vicine per l’occupazione degli spazi davanti agli incroci e ai cancelli. A quel punto abbiamo chiamato un’altra infermiera in aiuto e abbiamo distribuito le persone su due corsie parallele», ha spiegato Mattiolo. La richiesta d’aiuto è giunta anche al gruppo comunale di Protezione civile che ha inviato sul posto volontari a rotazione per gestire al meglio i flussi di traffico. Nel pomeriggio, sono stati consegnati altri bagni chimici perché l’unica toilette presente non era più sufficiente a smaltire le numerose richieste. I conti si sono potuti fare solo alle 20, con un’ora di ritardo rispetto alla chiusura preventivata per le 19: sono stati eseguiti 800 tamponi, di cui 500 molecolari e gli altri rapidi.