Circonvallazione, avviato l’iter per il secondo tratto

Inizia la fase due per la circonvallazione di Ronco, che verrà completata nel giro di tre anni. In primavera, Veneto Strade concluderà la realizzazione del primo tratto della nuova opera, che va da via Ruda a via Quadrelli e che include le due rotatorie all'intersezione fra le due strade. Nel frattempo, il Comune sta avviando la seconda fase dell'infrastruttura viaria, attesa da 40 anni dai residenti, soprattutto per deviare dal centro abitato i mezzi pesanti, liberando così la trafficatissima provinciale 19 Ronchesana da un traffico e da un inquinamento esponenziali. Dunque, un'opera che servirà anche ad abbassare le polveri sottili in paese. In quetsi giorni, stanno per essere avviate le procedure di esproprio dei terreni necessari a costruire il sedime del secondo lotto della circonvallazione, lungo circa un chilometro, che andrà da via Quadrelli (dove si arresta il primo stralcio) fino a via Crosarona. Questo lotto comporterà una spesa di un milione di euro: importo già coperto in bilancio. La Provincia ha già dato il proprio assenso al progetto del secondo lotto. zSiamo in attesa del benestare delle commissione provinciale Via», riferisce il sindaco Moreno Boninsegna, «dopo di che indiremo la gara d'appalto per affidare i lavori. Il cantiere aprirà all'inizio del 2021». Tuttavia, per concludere la circonvallazione, dovrà essere costruito un terzo stralcio, lungo un altro chilometro, che andrà da via Crosarona a via Orimbelle: qui si connetterà alla provinciale 19 Ronchesana. «Abbiamo appena dato l'incarico ad un professionista per la progettazione del terzo stralcio», annuncia il sindaco, «che poi dovrà essere vagliato dalla Provincia». Il costo del terzo lotto, pari a 1,2 milioni di euro, ha già trovato copertura nel bilancio di quest'anno. La Provincia ha cofinanziato la circonvallazione con 300mila euro. I rimanenti 900mila euro li ha reperiti il Comune, mediante gli oneri derivanti dagli accordi di programma con i privati, una parte di avanzo e accendendo un mutuo. «Prevedo il completamento della circonvallazione per la fine del 2022», annuncia il sindaco.

Z.M.