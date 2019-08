Cinque giorni di festa dedicati al riso tra degustazioni, musica e commedie

Cinque giorni per raccontare la storia del riso di Minerbe e riscoprire una società fatta di «paroni, mondine, castaldi e spie. Un mondo antico, magico ed evocativo. Da oggi a mercoledì 4 settembre, il PalaMinerbe ospiterà la tredicesima edizione della «Galzega del riso», manifestazione promossa dal Comune e organizzata dal Gruppo promotore iniziative di San Zenone e dal circolo Noi San Lorenzo con il contributo delle riserie Grazia e Rebustini di Minerbe. La rassegna sarà inaugurata stasera, alle 19.30, con l’apertura dello stand gastronomico dove il risotto sarà servito al prezzo di 3,90 euro per tutta la durata della manifestazione. Alle 21 si prosegue con la commedia brillante «Stramaledettamente a pan e pessin» a cura della compagnia teatrale «Polvere magica». Domani, alle 12.30, al PalaMinerbe, in occasione del decimo anniversario delle attività promosse dall’Asd Polisportiva Minerbe, si terrà un pranzo aperto a tutti. Si proseguirà poi con l’apertura serale dello stand, alle 19.30, mentre alle 21 musica con il gruppo «Le mondine». Lunedì 2 settembre, alle 19.30, riaprirà lo stand e, alle 21, si esibirà la compagnia teatrale «Sale&Pepe» con la commedia «Se fa sempre in tempo». Martedì 3, alle 19.30, si terrà invece la quarta edizione del concorso «Il risotto del sindaco», che vedrà sfidarsi i cinque sindaci dell'Unione Adige Fratta, affiancati da altrettanti ristoratori della zona, nella preparazione di risotti per due giurie, quella tecnica e quella popolare. Quest’anno, faranno parte della giuria tecnica gli chef dell’Associazione cuochi scaligera guidata da Paolo Forgia, mentre i vini abbinati ai risotti saranno forniti dalla cantina «Le Carezze» che ha sede a Terrazzo, di proprietà della famiglia Marangoni. La cena, anticipata da un aperitivo, costa 20 euro e sarà solo su prenotazione al numero 348.93.30.298. La Galzega si concluderà mercoledì 4, alle 20.45, al teatro parrocchiale San Lorenzo, con l’incontro «Minerbe di una volta, si racconta…», seguito, alle 21, dalla proiezione del film «Riso Amaro»». Al termine, degustazione di risotto a cura del circolo Noi. •

F.S.