Cinque cantieri: viabilità e acque sono in primo piano

Sono cinque i cantieri aperti questa estate in paese, tre dei quali appaltati dal Comune. Ad Albaro, l’impresa Max Edile di Verona sta rifacendo i marciapiedi, che verranno pavimentati in mattoncini autobloccanti, lungo via della Repubblica: entro fine settembre si rifarà anche un tratto di camminamenti in via Libertà. La ditta si è anche occupata della sistemazione di un tratto di marciapiede in via San Giacomo a Scardevara. Per queste opere si spenderanno 70 mila euro, onere coperto con contributo al Comune dallo Stato. Lungo il cantiere, che staziona in via della Repubblica, viene fatto solo un leggero restringimento di carreggiata, dunque i disagi per la circolazione stradale sono molto limitati. Un secondo cantiere è presente a Canton dove sono cominciati i lavori per costruire i marciapiedi, realizzare attraversamenti pedonali protetti e ben visibili, con il restringimento della carreggiata con funzione di dissuasori e la posa di sottoservizi, per un importo di 150 mila euro. Qui l’impresa ha tre mesi per finire gli interventi. Per consentire agli operai di lavorare, in via Canton si transita a senso unico alternato, regolato da semaforo mobile. Terzo cantiere è quello per la pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale. Ad inizio luglio, infatti, la ditta X3Solution di Parma, che ha vinto l’appalto del project financing della durata di 15 anni, ha iniziato a sostituire tutte le vecchie lampade dei lampioni con nuove, a led e a basso consumo. La medesima ditta poi, per i prossimi 15 anni, in base ad un accordo con il Comune, si occuparà della manutenzione dell’intera rete, di sostituire i punti luce obsoleti e dell’integrazione dei lampioni, nei tratti dove c’è carenza. Acque Veronesi invece si sta occupando in queste settimane della nuova condotta idrica dell’acquedotto, in centro al capoluogo, in via XX Settembre, viale Vittorio Veneto e piazza Roma. «Negli ultimi anni questa condotta ha dato parecchi problemi, con continue rotture che hanno causato disagi ai residenti», dice il sindaco Moreno Boninsegna, «cosa che non avverrà più, grazie ai nuovi impianti». Il quinto cantiere lavora al primo stralcio della circonvallazione del capoluogo, tra via Ruda e via Quadrelli, opera viaria in capo a Veneto Strade. L’impresa sta realizzando il nuovo sedime stradale e poi dovrà realizzare la rotatoria all’intersezione con via Ruda. Ma non è tutto: l’amministrazione comunale sta già predisponendo il progetto definitivo ed esecutivo per riasfaltare tutta la carreggiata, con rinforzo delle banchine laterali e rimessa in quota dei pozzetti di via Ponzilovo, opera che verrà avviata in autunno con una spesa di 200 mila euro. È in assegnazione invece l’intervento al palazzetto dello sport «che però verrà inizierà ad inizio 2020», avverte il sindaco, «dovendo coordinare le attività sportive che vi si svolgono». L’intervento, che prevede il rifacimento di serramenti rovinati, contro soffitto per isolare la struttura ed efficentamento energetico con un cappotto esterno, vale 320 mila euro di cui 160 mila dai proventi del Gse, Gestore dei servizi energetici Spa, e altri 160 mila già nelle casse comunali. •

Z.M.