Vito Mancuso presenta il suo libro in Area Exp

A quasi anni tre di distanza torna a Cerea, ospite dell’associazione Teatro aperto di Asparetto, il noto teologo e scrittore Vito Mancuso. Domani, alle 20.30, in Area Exp, presenterà il suo ultimo libro «La forza di essere migliori». Mancuso, in passato docente all’università San Raffaele di Milano e a Padova, ex editorialista del quotidiano La Repubblica, nella sua ultima opera fa un’attenta analisi della società occidentale. Evidenziandone pregi e difetti e offrendo una nuova prospettiva che potrebbe ridare un senso al nostro vivere. Per l’autore, «viviamo secondo un modello di sviluppo che adora gli oggetti, non la lettura, la cultura, la partecipazione sociale e politica. Consumiamo, inquiniamo, ma così devastiamo noi stessi e il nostro pianeta». «Essere migliori», prosegue Mancuso, «è diventato quindi un’urgenza, e il lavoro etico e spirituale una necessità non rimandabile. Ma come far nascere, in noi, il desiderio di praticare il bene? Riscoprendo le nostre radici che affondano nella cultura classica e nella tradizione cristiana». Così facendo l’autore ci accompagna in un viaggio lungo il sentiero delle virtù cardinali. Il biglietto per assistere alla conferenza costa 10 euro. •

F.S.