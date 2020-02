«Pianura Golosa» con 100 produttori di diverse regioni

Il Palio della Stortina, in programma stasera in Area Exp, anche quest’anno sarà l’antipasto di un’altra grande festa organizzata sempre nel polo fieristico di Cerea dalla condotta Slow Food Valli Grandi Veronesi con il prezioso aiuto della Pro loco presieduta da Alessio Merlin. Domani e domenica 23, dalle 9 alle 20, si terrà la terza edizione di «Pianura Golosa»: il mercato enogastronomico di qualità che vedrà oltre 100 produttori, provenienti da tutta Italia, mettere in mostra le loro specialità. «Pianura Golosa», che in passato ha avuto ottimi risultati di pubblico, punta a consolidarsi e a diventare un punto di riferimento per gli amanti del mangiar bene. «Siamo entusiasti di ospitare questa manifestazione che dà lustro al nostro territorio», affermano il sindaco Marco Franzoni e Massimo Ongaro, presidente di Fabbrica, l’ente che gestisce il polo fieristico ceretano per conto del Comune. Oltre al mercato, tutto al coperto, in un altro padiglione troverà spazio in entrambi i giorni, dalle 10 alle 24, la Piazza dei sapori. Qui sarà possibile pranzare e cenare in un clima di grande convivialità con la porchetta della norcineria Azzocchi di Genzano, i sapori della montagna veronese con «Tagliato per il Gusto» e le proposte della Macelleria da Franco di Montagnana (Padova). Il tutto accompagnato da birra artigianale alla spina e dalla selezione di vini proposti al Mercato dei produttori. Non mancheranno l’oca in «onto» del Presidio Slow Food e l’Oca Burger di Michele Littamè accanto agli altri presidi Slow Food scaligeri: il Monte Veronese di Malga, il Broccoletto di Custoza e ovviamente la Stortina. Inoltre, saranno serviti il risotto alla veneta preparato dai cuochi della Pro loco ceretana e le trofie al pesto, patate e fagiolini cucinate dalla Pro loco di Altare, paesino della Liguria ospite quest’anno della manifestazione. Spazio anche al la musica con l’esibizione, domani alle 21.30, di Gianni e Vito delle Rocce. Domenica 23, gli spazi fieristici ospiteranno anche il tradizionale mercatino dell’antiquariato e di opere fatte a mano. •

F.S.