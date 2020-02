Passaggi pedonali più illuminati e più sicuri

L’amministrazione comunale di Cerea ha avviato un programma per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali attraverso il potenziamento dell’illuminazione. Gli interventi pianificati dalla maggioranza riguardano in particolare il centro del paese e la strada regionale 10, la più trafficata da auto e mezzi pesanti nella città del mobile. I punti critici individuati dal municipio su cui si è già iniziato ad intervenire con una illuminazione più potente e in grado di aumentare la visibilità sono: via Mantova di fronte al bar Next; via XXV Aprile all’altezza della farmacia Albertini e del bar Mary; via Vittorio Veneto di fronte all’hotel Romagnolo; e via San Zeno in prossimità della pizzeria Paglia e Fieno dove sarà posizionato un semaforo sincronizzato. «A questi interventi», esordisce l’assessore ai Lavori pubblici Bruno Fanton, «in futuro ne seguiranno altri. Per realizzare questa tranche abbiamo stanziato circa 45mila. È doveroso garantire la maggiore sicurezza possibile ai pedoni che attraversano la strada». Sempre in tema di riqualificazione e sicurezza, il Comune ha investito 17.500 euro nel decoro urbano. «Abbiamo installato staccionate in acciaio corten in cinque aree verdi di Cerea sostituendo quelle in legno perché rovinate», spiega l’assessore al Patrimonio Stefano Brendaglia. I lavori sono stati eseguiti in via Nievo, via Petrarca, nel parcheggio Ca’ Bianca, nel parco di Asparetto e nel parco dietro le scuole elementari di San Vito. «L’obiettivo è quello di abbellire i nostri giardini ma soprattutto di renderli più sicuri per i bambini che li frequentano», conclude l’assessore.

F.S.