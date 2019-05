Le opere di Leonardo Il genio in 40

Le riproduzioni in scala reale delle più grandi invenzioni di Leonardo Da Vinci saranno ospitate da oggi al 30 giugno in Area Exp e a Palazzo Bresciani. Il Comune di Cerea, in contemporanea con altre località in Italia e all’estero, vuole ricordare così, con ben due mostre, intitolate «Leonardo Da Vinci il genio in mostra», l’artista che ha dato il nome anche all’istituto scolastico cittadino. Tutto ciò grazie alla collaborazione con l’associazione culturale «Il genio di Leonardo», di Pisa, che propone riproduzioni funzionanti, e in scala, delle macchine leonardesche, realizzate da esperti artigiani. I prototipi esposti saranno una quarantina. «È un onore per noi ospitare questa mostra itinerante, presentata in tutta Europa, in Cina e in Arabia Saudita», dice il consigliere con delega alla Cultura Martina Farronato. L’inaugurazione della mostra sarà oggi, alle 18, a Palazzo Bresciani, in via Paride. Il progetto è stato sviluppato proprio con l’assistenza dell’Istituto «Da Vinci» che, nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro, garantirà la presenza di alcuni studenti che faranno da guida ai visitatori al sabato e alla domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, mentre il lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17 saranno giorni riservati alle scuole. Il biglietto d’ingresso è di un euro, mentre è gratuito per i ragazzi fino a 18 anni e per le scolaresche. «Per la nostra città», ha sottolineato il sindaco Marco Franzoni, «si tratta di un appuntamento culturale molto importante che coinvolgerà anche i territori limitrofi, come Mantova, Rovigo, Padova e Vicenza: abbiamo già ricevuto diverse prenotazioni». Oltre alla mostra ci saranno anche diversi appuntamenti collaterali, come il convegno in Area Exp del 7 maggio, alle 20.45, con relatore Luigi Manfrin che parlerà di «Leonardo Da Vinci e il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie». Il 22 maggio, sempre in Area Exp, alle 20.45, l’associazione culturale Humanitas Act, in collaborazione con l’Isi Da Vinci, presenterà un progetto di alternanza scuola lavoro per la realizzazione nel parco della scienza che sarà allestito nel giardino del «Da Vinci». •

F.S.