Due weekend di musica balli country e specialità

Famose orchestre, un’ottima cucina e la passione dei volontari dell’associazione Cherubine. Sono gli ingredienti che da 41 anni regalano un grande successo alla Festa del Cavallo di Cherubine, una delle manifestazioni più celebri nel panorama delle sagre della Bassa. Nella frazione di Cerea è tutto pronto per accogliere migliaia di visitatori, che per due fine settimane giungeranno negli impianti sportivi di Cherubine per la festa patrocinata da Pro loco, Comune e Regione Veneto. Si parte stasera, alle 20.30, con il convegno sull'agricoltura, organizzato da CereaBanca 1896 e dall'associazione di categoria Copagri, intitolato «La difesa del made in Italy in Europa». Tra i relatori ci sarà anche il casaleonese Carlo Giulietti, presidente regionale di Copagri. A tutti i partecipanti sarà offerto un risotto, prima dello spettacolo musicale di Vito e Gianni Roccia. La festa vera e proprio comincerà domani, alle 19.30, con l’apertura dello stand gastronomico, mentre alle 21.15 si apriranno le danze con le orchestre Francesca Mazzuccato e Matteo Bensi. Venerdì sarà la volta dell’orchestra Matteo Tarantino, mentre sabato toccherà a Nicola Congiu. La giornata di domenica 25 si aprirà alle 10 con il battesimo della sella con pony e cavalli della «Fattoria argentina». A mezzogiorno sarà in funzione lo stand gastronomico, alle 14 balli country con i Tex Arizona ranch e alle 15 giro in poni per i bambini. Si riprenderà poi alle 19 con l’apertura delle cucine e, alle 21.15, con l’atteso spettacolo dell’orchestra Omar Codazzi. Dopo qualche giorno di pausa si riprenderà giovedì 29 agosto con la serata di beneficenza per l’associazione «Sorriso di Jenny» e, alle 22, con il concerto-spettacolo cover di Celentano con «Il Re degli ignoranti». Venerdì 30, sarà la volta dell’orchestra Bagutti, sabato 31 toccherà a I Rodigini e domenica, giornata conclusiva, a mezzogiorno si esibirà Virna Marangoni mentre alle 21.15 chiuderà l’orchestra Castellina Pasi. Lo stand gastronomico sarà aperto ogni sera dalle 19.30 e la domenica dalle 12. Sarà presente anche un’ampia area con giochi gonfiabili, trucca bimbi e animazione per i più piccoli.

F.S.