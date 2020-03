Italiani popolo di santi, poeti, navigatori e ora sembrerebbe anche atleti a tutti i costi. Nonostante le ordinanze sempre più stringenti fatte per contrastare l’emergenza Coronavirus, l’ultima della Regione Veneto risale a ieri, a Cerea c’è chi si ingegna per provare ad aggirare le normative e praticare comunque attività sportiva all’aperto.

Circola in rete da qualche ora il video di un uomo con addosso la divisa di ciclista e in sella ad una bicicletta. Quest’ultimo dopo aver montato dei rulli in uno spazio rialzato tra via Vittorio Veneto e via Giuseppe Garibaldi, nel pieno centro del capoluogo, ha cominciato a pedalare incurante di ogni possibile divieto. La scena ha attirato l’attenzione di chi si è trovava a passare di lì e lo ha ripreso con lo smartphone per poi condividerlo in rete. Giusto o sbagliato? Ha violato o no le ordinanze? A stabilirlo eventualmente dovranno essere le autorità preposte.

Francesco Scuderi