«Area Exp, mai più concerti

In Area Exp, a Cerea, non si terranno mai più concerti nazirock o ispirati ad altre forme di estremismo. Ad oltre tre mesi dallo scorso 20 aprile, quando la città del mobile salì alla ribalta nazionale per aver ospitato un concerto di estrema destra nel giorno del compleanno del dittatore nazista Adolf Hitler - organizzato da associazioni private in uno spazio pubblico - la questione è approdata nuovamente in consiglio comunale. Massimo Ongaro, presidente de «La Fabbrica», società che gestisce il polo fieristico, si è presentato in aula su richiesta del consigliere d’opposizione Paolo Bruschetta per relazionare su quanto accaduto quella sera. «Non eravamo a conoscenza del tipo di concerto che ci sarebbe stato», ha spiegato Ongaro, «abbiamo ricevuto la richiesta da un’associazione no profit perfettamente in regola e che ha rispettato tutte le normative di legge». Dal punto di vista della legalità, il concerto «Defend Europe», che aveva tra gli organizzatori l’associazione Veneto Fronte Skinheads - la richiesta era stata presentata invece dal sodalizio RockAForte di Salizzole - era perfettamente in regola. Il dubbio, sollevato dalla consigliera d’opposizione Alessia Rossignoli, è che quest’ultima associazione sia stata utilizzata come copertura per evitare potenziali problemi. «Non è così», ha ribattuto Simone Ferrari, uno degli organizzatori dell’evento ed ex consigliere comunale ceretano presente tra il pubblico. «RockAForte è un’associazione sorta appositamente per i concerti, si tratta solo di questioni burocratiche», ha chiarito Ferrari. Il dibattito tra gli opposti schieramenti è quindi proseguito su toni sempre più infuocati. Ad un tratto, Bruschetta, rivolgendosi alla capogruppo della Lega Nord Laura Maria Merlin, è sbottato ripetendo più volte «Muta e tasi», risentito per le interferenze subite durante il suo discorso. Un atteggiamento subito condannato nelle file della maggioranza. La discussione è poi rientrata nei binari e Ongaro ha ripreso la parola. «Non ero presente al concerto e non conoscevo i testi che sarebbero stati cantati quella sera», ha spiegato il presidente di Fabbrica, «vigileremo maggiormente per evitare di incappare in futuro in questo genere di eventi». Già nei mesi scorsi il concerto tenutosi in Area Exp era stato discusso in Consiglio con una mozione presentata dai consiglieri delle civiche «Coccinella» e «Cerea città». I gruppi chiedevano alla maggioranza di condannare l’evento e tutti i tipi di estremismo in generale. Il documento, nonostante la condivisione degli intenti, venne respinto dalla maggioranza. «Non abbiamo bisogno di questa mozione per condannare simili eventi. Siamo lontani da nostalgie del passato e logiche razziste che non ci appartengano», aveva ribattuto il sindaco Marco Franzoni nel bocciare il documento. Ad assistere a quella discussione c’era anche l’avvocato Miriam Perbellini Carmi, in rappresentanza della Comunità ebraica di Verona e Vicenza che conta 120 iscritti. «La mozione andava approvata, non è stata accolta per motivi capziosi, poteva essere un segnale positivo in tempi bui», aveva commentato la rappresentante. La coincidenza del concerto con il 20 aprile, compleanno di Hitler, gli organizzatori l’hanno sempre spiegata come una casualità. «È una manifestazione», spiegava la sera del concerto Giordano Caracino, portavoce di Veneto Fronte Skinheads, «che organizziamo in questo periodo fin dal 2004 poichè per chi viene dall'estero è più facile spostarsi sotto le festività pasquali, non ci interessa festeggiare uno nato nell'800». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Scuderi