Al «Da Vinci» sorgerà il parco della scienza

Gli studenti del liceo Da Vinci presentano il progetto «Parco della Scienza». Stasera, alle 20.45, in Area Exp, i ragazzi delle classi terza Turistico e terza Scienze applicate dell’istituto presenteranno il loro progetto di alternanza scuola-lavoro per la realizzazione del Parco della scienza. L’intervento, proposto dall’associazione «Humanitas ACT» diretta da Isabella Bertolaso e scritto assieme ai docenti Roberto Pollo e Gianna Mazzonetto, prevede la riqualificazione dell’area verde della scuola per realizzare un parco tematico in onore di Leonardo Da Vinci. A lui, infatti, è intitolata la scuola ceretana e quest’anno si celebrano anche i 500 anni della sua morte. Il progetto è articolato in 16 ore di formazione in aula e continuerà poi con le attività pratiche svolte dagli studenti: una parte a giugno e l’altra nel nuovo anno scolastico. Il progetto si prefigge di far acquisire agli studenti competenze trasversali e funzionali all’ingresso nel mondo lavorativo. Il ricavato delle visite guidate al parco sarà investito nel parco stesso per garantirne lo sviluppo e il mantenimento nel tempo. Stasera i ragazzi esporranno tutte le caratteristiche affinché il parco possa essere conosciuto e utilizzato a fini didattici. •

F.S.