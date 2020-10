Caso Montagnoli, sfiducia respinta

È sembrato un leone ferito, ma non sconfitto. Un combattente che non si arrende, pronto a voltare pagina e a rialzare la testa. Questa l'impressione che ha dato mercoledì sera Alessandro Montagnoli, ex sindaco, ex parlamentare, ex consigliere regionale della Lega, per il quale il gruppo di minoranza «Oppeano Città viva», con una mozione di sfiducia, ha chiesto le dimissioni da consigliere comunale. Mozione respinta a maggioranza. Forte dei suoi 28 anni di militanza politica nel Carroccio e di cinque lustri passati ad amministrare, di cui 10 da sindaco di Oppeano, Montagnoli ha dichiarato in aula «di avere la coscienza a posto», dopo la vicenda del Buono Partite Iva da 600 euro che l'ha coinvolto. E che gli è costato, oltre alla sospensione dal movimento, la candidatura alle ultime Regionali. «Il caso è scoppiato dal 10 al 13 agosto e poi non se n'è più parlato, mentre sarebbe stato giusto discuterne a tutti i livelli», ha fatto notare Montagnoli. «Ho presentato la domanda del bonus dopo che è uscito il decreto, come hanno fatto 4 milioni e 100mila italiani. In questo mese e mezzo, la gente mi ha dimostrato la sua fiducia ed ho avuto tante attestazioni di stima», ha sottolineato mostrando un pacco di fotocopie dei messaggi ricevuti. «Ho sempre anteposto il bene dei cittadini ed ho sempre amministrato in coscienza con la mia buona volontà», ha ricordato l'ex consigliere regionale, ripercorrendo le principali tappe della sua lunga carriera politica. «La gente sa cosa ho fatto. Ho avuto tante persone vicine in questo periodo, che non è stato facile né per me, né per la mia famiglia, né per i miei amici, tanti dei quali hanno lavorato al mio fianco», ha aggiunto. «Ho l'orgoglio di andare avanti a fare l'amministratore per il bene del mio territorio che amo profondamente, perchè ci sono ancora tante cose da fare», ha bocciato così la sfiducia nei suoi confronti. Poi ha concluso: «Quello che è successo purtroppo ha fermato un percorso, ma assicuro di aver operato in buona fede e mi sento con la coscienza a posto. In questi 25 anni di amministrazione ho operato nella massima trasparenza, con l'obiettivo di dare un futuro migliore ai nostri figli. E continuerò a farlo». Alla fine, il numeroso pubblico presente in auditorium gli ha tributo un applauso. «Alessandro non ha bisogno di difese», ha esordito il sindaco Pierluigi Giaretta, «gli rinnovo la mia fiducia e voto contro la mozione. Dovrà casomai rispondere di ciò che ha fatto davanti al suo movimento politico e davanti al governatore Zaia, non certo qui in consiglio comunale». «Questa è una mozione non sulla carriera di Montagnoli, che non si discute, bensì una valutazione politica di una situazione che ha coinvolto il consigliere comunale e che ha portato a delle conseguenze», ha ribadito il capogruppo di minoranza Sebastiano Sartori. «Non potevamo come opposizione non chiedere conto di questa situazione anche in Consiglio dopo che Montagnoli è stato sospeso dal partito e non ha potuto ricandidarsi in Regione». La mozione ha raccolto però solo i tre voti della minoranza. Così Montagnoli ha superato l'esame in casa sua. Il prossimo lo dovrà sostenere all’interno del suo partito. •

Zeno Martini