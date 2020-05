Caso mascherina, bufera sul web

Il Comando della Polizia locale ha deciso di denunciare per diffamazione coloro che hanno usato parole pesanti contro i vigili di Bovolone accusati, da uno scottante post sulla pagina Facebook della cittadina, di aver multato, per 280 euro, una bambina di quattro anni senza mascherina. A far scoppiare la bagarre sulla notizia - non smentita ma nemmeno confermata dal comandante dei vigili - un giovane dell’Europa dell’est che non è stato possibile raggiungere. L’argomento dell’obbligo di utilizzo delle mascherine però è scottante in questi giorni e in tanti si sono chiesti se la multa sia stata davvero comminata e anche se i bambini piccoli debbano uscire con la mascherina. Come dicevamo, il post di denuncia della sanzione ha scatenato centinaia di commenti, innescando un vivacissimo dibattito tra chi si schiera pro e contro le forze dell’ordine. Cosa che ha fatto decidere il Comando di polizia locale a procedere con una richiesta di risarcimento danni per ingiuria e diffamazione. Ad annunciare l’azione legale è il comandante Marco Cacciolari: «Il risarcimento lo devolveremo alla Protezione civile», ha precisato, dopo aver messo in chiaro che non entra nel merito e non intende quindi né confermare né smentire quanto si legge sulla pagina facebook. L’intervento in questione, firmato dall’autore con lo pseudonimo Cyart Ciprian Florea, riferisce, prendendosela con i vigili, di «una mamma a pochi metri da casa, anch’essa senza mascherina, con una bimba di 4 anni al seguito, entrambe senza il dispositivo di protezione». Ma ad essere multata non sarebbe stata solo la madre, ma anche la piccola. Vicenda più che sufficiente per innescare una cascata di oltre 300 commenti, una settantina dei quali di supporto diretto al giovane che ha raccontato l’episodio. In decine hanno espresso rabbia e stupore. Sollecitato da domande e da critiche di chi lo invitava a rispettare le regole, l’autore ha fornito con altri due post qualche elemento in più del fatto, senza però indicazioni di luogo e ora. Nella sua versione dei fatti, mamma e figlia sarebbero uscite dal palazzo dove abitano per attraversare la strada e raggiungere la nonna ospitata, dopo essersi fratturata una gamba, da uno zio della bambina. In quel mentre sarebbero state viste dalla polizia e «immediatamente multate». Quanto all’obbligo di mascherina per bambini, la Regione Veneto in una pagina del sito istituzionale dedicata ai chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi alle ordinanze in vigore, si limita a fornire alcune raccomandazioni per chi ha in cura i bambini. Vi si legge: «vanno curate in modo accentuato le misure di sicurezza ai fini della prevenzione del contagio tenendo conto, tra l’altro, che dai 6 anni si usano le mascherine». Tanto basterebbe per rendere la presunta multa inefficace o ingiusta: le stesse direttive del Governo parlano di obbligo, in spazi pubblici, anche all’aperto, per i bambini che hanno dai sei anni in su. La questione della mascherina indossata da tutti, indossata male o non indossata, si prevede che scatenerà un pandemonio a partire dal 4 maggio, giorno degli allentamenti delle rigorose misure di restrizione casalinga per tutti. E la polemica per l’ipotetica multa alla bimba di Bovolone pare solo il primo assaggio. •

Roberto Massagrande