Carta etica dello sport Sì unanime

Con voti unanimi, il Consiglio comunale ha aderito alla Carta etica dello Sport Veneto «che è intesa a promuovere iniziative, in modo che tutti collaborino per la massima diffusione delle realtà e società sportive», ha spiegato il sindaco Pierluigi Giaretta, «occorre trovare ed adattare situazioni favorevoli a promuovere lo sport, soprattutto tra i giovani. Le scuole sono le realtà dove i ragazzi possono imparare a praticare la prima attività sportiva». La Carta è un codice di comportamento per tutti: enti locali, soggetti pubblici e privati interessati ad attività motoria e sportiva, a vario titolo. La Carta riconosce lo sport come portatore di valori morali, culturali ed educativi, fattore di inclusione sociale, nel totale rifiuto di ogni forma di discriminazione ed irrinunciabile fattore di crescita equilibrata.•. Z.M.