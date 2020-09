«Caro ministro, lasciaci la maestra»

Sette insegnanti dell’Istituto comprensivo «Fratelli Sommariva» saranno destinate ad altre province venete per non essere costrette a rinunciare al posto fisso. E tutto ciò a discapito della tanto decantata continuità didattica. Per questo, un gruppo di genitori della scuola elementare di San Vito ha deciso di scrivere una lettera al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, per protestare contro le assegnazioni fatte scorrendo le graduatorie che priveranno i bambini della classe 4A della loro amata maestra. «Caro ministro», esordiscono le famiglie nella missiva, «in un momento dove si parla tanto di scuola, di banchi, mascherine, distanziamenti, temperatura, nessuno menziona le immissioni in ruolo avvenute in questi giorni con un sistema che fa acqua da tutte le parti». Quindi, i genitori aggiungono: «L’insegnante che segue da due anni i nostri figli, nell’anno scolastico 2018-’19 è entrata in ruolo con riserva dalle graduatorie provinciali all’IC Fratelli Sommariva di Cerea, nel plesso di San Vito. Per farlo, ha superato l’anno di prova e ha fatto il concorso straordinario nel 2018 e quest’anno è stata selezionata per l’immissione in ruolo da concorso a livello regionale». Ed è qui che entrano in gioco le graduatorie e le preferenze dell’insegnante. Quest’ultima ha indicato il suo ordine di preferenza: Verona, Rovigo, Padova, Vicenza, Venezia, Treviso e Belluno. Nella graduatoria del concorso era in 857esima posizione. Nonostante al primo posto avesse indicato Verona, a causa della posizione dovrà andare ad insegnare nel Veneziano, a centinaia di chilometri da Cerea, il Comune dove risiede. «Da qui», si legge nella lettera inviata al ministro Azzolina, «iniziano le incongruenze dell’insegnante e di altre sei colleghe. L’anno scorso altre maestre nella stessa situazione sono state immesse in ruolo da concorso mantenendo la titolarità del precedente ruolo con riserva, salvaguardando così la continuità didattica». Stavolta non è andata così. Il meccanismo di reclutamento sembra aver perso ogni logica e le graduatorie, per cui chi accetta l'assunzione da una graduatoria viene automaticamente depennato dalle altre, sembrano aver trasformato l'immissione in ruolo da rito di passaggio a punizione. Nei mesi in cui l’Italia e il mondo intero si sono fermati obbligando le famiglie a cambiare le abitudini, la scuola, nonostante la didattica a distanza, è stata fondamentale per i bambini delle scuole dell’obbligo. Molti insegnanti si sono impegnati per trasformare l’insegnamento online in una bella esperienza. «Perchè volete portarci via la felicità di vedere i volti dei nostri figli colmi di gioia nel ritrovare la loro insegnante? Perché volete portarci via il loro punto di riferimento e il loro diritto alla continuità scolastica?», denunciano i genitori al ministro. Infine, rivolgono un accorato invito ad Azzolina: «Il nostro è un appello profondo e fatto con tutto l’amore possibile per la scuola, siamo convinti che, se ci fosse solo un briciolo di volontà, saremmo ancora in tempo a porre rimedio a questa assurda situazione che crea disagi agli alunni». •

Francesco Scuderi