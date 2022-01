Caos al punto tamponi di Cologna: lunghe code e disagi, Provinciale invasa dalle auto

Carabinieri e vigili urbani intervengono al Punto tamponi di Cologna, per ristabilire un po' di ordine e ripristinare il regolare flusso veicolare, durante due giorni infuocati per l'elevato numero degli accessi. Afflusso record, surplus di lavoro per gli operatori e viabilità in tilt nella zona artigianale Quari Destra, dove dallo scorso 27 dicembre è attivo un servizio drive-in a libero accesso per sottoporsi ai test antigenici: l'unico rimasto nella nostra provincia senza necessità di prenotazione.

Domenica e ieri, il Punto tamponi di Cologna ha segnato due giornate da primato, e per alcuni da incubo, con veicoli incolonnati fin dalle prime ore del mattino. Domenica, alle 17, consci dell'impossibilità di accontentare tutte le richieste, gli operatori di Croce Europa, che gestiscono il servizio in convenzione con l'Ulss 9 Scaligera, hanno iniziato a chiedere agli ultimi automobilisti arrivati di rivolgersi altrove perché altrimenti non avrebbero trovato nessuno ad accoglierli una volta giunti al gazebo allestito nella parte terminale di via Veneto. Qualche conducente ha fatto inversione di marcia e se ne è andato, mentre qualche altro non ha voluto sentire ragioni, probabilmente perché il giorno successivo avrebbe dovuto riprendere il lavoro e aveva bisogno urgentemente di un documento che attestasse la sua negatività al Covid 19. Croce Europa ha calcolato che quando un automobilista si trova all'inizio della colonna impiega quasi quattro ore per giungere a destinazione, perciò sarebbe stato inutile lasciar entrare altre persone oltre a quelle già presenti.

Alla fine, visto che non era possibile ricondurre gli automobilisti a miti consigli, gli operatori hanno chiamato il 112. I carabinieri hanno dunque bloccato gli arrivi e chiesto agli ultimi arrivati di cercare un altro Punto tamponi. Mentre per tutto il periodo delle festività di fine anno gli accessi hanno avuto una media giornaliera di 800 unità, domenica il drive-in è stato chiuso alle 20, un'ora dopo del previsto, per smaltire tutte le persone in attesa: il conteggio dei tamponi ha segnato il record di 910, di cui 792 rapidi e 118 molecolari.

Ieri la situazione non è migliorata, tanto che alle 10 le auto in coda sono arrivate ad intasare pure la Provinciale per Pressana, fino al vecchio cavalcavia ferroviario. Gli operatori di Croce Europa e i volontari della Protezione civile hanno chiesto il supporto della polizia locale che è intervenuta con una pattuglia. Gli agenti, coordinati dal comandante Franco Adami, hanno provveduto a ristabilire una viabilità più fluida, consentendo ad una parte degli automobilisti in attesa di incolonnarsi lungo via Lombardia. In questo modo il traffico sulla Provinciale ha ripreso un andamento regolare ma si è creato qualche disagio alle aziende insediate tra le vie Lombardia, Veneto e Piemonte.

Sebbene le auto lascino liberi i passi carrai delle fabbriche, infatti, il loro numero è talmente elevato da provocare rallentamenti ai mezzi pesanti in ingresso ed uscita negli stabilimenti produttivi.

Il sindaco Manuel Scalzotto parla di «situazione sotto stretto monitoraggio». «Ieri sono interventi nuovamente anche i carabinieri per dare man forte ai volontari di Protezione civile e alla polizia locale», ha riferito. «Ritengo che domenica e lunedì», ha osservato il sindaco, «fossero giornate particolarmente delicate a causa del rientro dalle ferie di Natale. Vedremo quali questioni si presenteranno nei prossimi giorni e valuteremo se intraprendere misure per evitare intasamenti sulla Provinciale». Intanto, si sta studiando la possibilità di installare in determinati punti di via Veneto dei cartelli per informare la gente del tempo di attesa previsto, proprio come accade a Gardaland, allo scopo di evitare code e discussioni.