Farsi male davanti all'ospedale non garantisce sempre un rapido soccorso. Un evidente paradosso, che si è manifestato mercoledì mattina a Bovolone. La rovinosa caduta di una signora anziana, proprio davanti all'entrata del «San Biagio», ha riaperto così la «ferita» del Punto di primo intervento (Ppi) bovolonese, l'unico chiuso nel Veneto ormai da 10 mesi, e dei lunghi tempi di attesa al Pronto soccorso di Legnago, sempre più oberato di richieste essendo l’unico rimasto in funzione nella Bassa.



Il fatto Alle 10.20, A.F., 82 anni, è inciampata in via San Biagio ed è caduta malamente. La pensionata ha sentito subito un forte dolore al braccio sinistro e non era in grado di alzarsi. Alcuni passanti si sono fermati a soccorrere l’insegnante in pensione, molto conosciuta in paese. È stato allertato il 118 ed è iniziata l'attesa dell’ambulanza, giunta dopo circa 20 minuti. Nel frattempo, il pensiero dei cittadini che assistevano la donna riversa a terra è corso ai tempi in cui a pochi metri esisteva un Pronto soccorso, poi trasformato in Ppi, e l’intervento dell'ambulanza era tempestivo. Nel caso in questione sarebbero bastati addirittura pochi istanti poichè l’anziana si trovava a poche decine di metri dal Ppi sospeso. Spazientiti dall'attesa, e vedendo la signora sofferente, alcuni passanti sono entrati in ospedale per chiedere agli infermieri di uscire a prestarle soccorso. La risposta negativa ricevuta dal personale in servizio ha suscitato nel capannello di persone rabbia e critiche nei confronti del servizio sanitario. Alle 10.40 è giunta l'ambulanza ma i disagi per l’82enne non sono finiti lì. È stata trasportata al Pronto soccorso di Legnago e per lei è iniziata una lunga attesa seduta su una carrozzina. «Alla fine», riferisce amareggiata la figlia, «le hanno diagnosticato una frattura scomposta al gomito sinistro e alle 17 la mamma è stata ricoverata in Ortopedia».



I commenti La direzione dell'Ulss 9 Scaligera si dice «dispiaciuta per l'episodio», ma sottolinea che, «secondo la normativa vigente, il soccorso extra - ospedaliero è funzione specifica del 118». «Soccorrere una persona che ha subìto un trauma non è affatto banale e manovre sbagliate possono aggravare il danno subìto», puntualizza in una nota la direzione sanitaria. «Per intervenire in simili situazioni», conclude, «è necessario, infatti, disporre di quell'apparato organizzativo e delle dovute competenze per mettere in sicurezza il paziente e trasportarlo in diversi presìdi ospedalieri secondo un criterio di prossimità o di gravità».

Sul protrarsi della chiusura del Ppi interviene il sindaco Orfeo Pozzani: «Siamo in contatto con la Direzione sanitaria regionale. Ci è stato assicurato che Bovolone resterà anche nelle nuove schede sanitarie. Mancano una ventina di medici di Pronto soccorso e, solo dopo averli reperiti, verranno assunti quelli per il Ppi di Bovolone».