Trofeo tra politici di 12 municipi a scopo benefico

Politica e sport uniscono le forze per portare solidarietà. Negli impianti di tennis di Casaleone si sono tenute le finali della prima edizione del torneo di doppio «Trofeo amministratori». L’iniziativa è stata promossa dai Comuni di Bovolone e Casaleone con il patrocinio del Coni e ha visto il coinvolgimento di altri 12 municipi. Le fasi preliminari si sono tenute sui campi di tennis bovolonesi. Sindaci, assessori e consiglieri si sono sfidati in partite di doppio che hanno decretato i municipi che si sono contesi il titolo. A scontrarsi nelle due semifinali sono stati Cerea contro Isola della Scala e Casaleone/Bovolone contro Roverchiara. Quest’ultimo Comune è stato quello che si è aggiudicato il torneo. «Abbiamo pensato a questa manifestazione per promuovere la collaborazione tra Comuni», dicono l’assessore allo Sport di Bovolone Orfeo Pozzani e la delegata allo Sport di Casaleone Lara Gobbi. I 405 euro raccolti sono stati devoluti a «La Grande Sfida», sodalizio guidato da Roberto Nicolis che promuove numerose iniziative a sostegno dei disabili. •

F.S.