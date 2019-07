Spettacoli e «scuola» di balli folk

rSi animano sempre più le serate in piazza dove si svolge «E...State Insieme». Tra le nuove proposte di questa edizione ci sono gli stage di danza popolare del gruppo folk El Paiar che si terranno di giovedì sera, in piazza Vittorio Emanuele II: «Non c’è da assistere a uno spettacolo: la nostra sarà animazione», dice Francesco Bertolini del gruppo El Paiar, appena tornato dal Festival internazionale di danza, canto e musica che si è tenuto in Georgia dal 22 al 28 giugno, al quale ha partecipato insieme a Moldova, Spagna, Italia, Estonia e Grecia. In rappresentanza dell’Italia c’erano, infatti, oltre a El Paiar, anche l’associazione culturale Zampognaro Lagaro (Trento), per balli tradizionali e di gruppo. Bertolini è stato referente della federazione nazionale tradizioni popolari e nominato padre del folk Veneto nel 2008; da anni è impegnato con i volontari del Paiar a tramandare le «arie», le musiche e i vecchi balli della società contadina venete che si tenevano a Carnevale e in occasione di sagre, fiere oppure alla fine dei raccolti. Ecco i primi tre appuntamenti estivi dedicati a spettacoli vari. Oggi, alle 21.15, nel cortile di palazzo Vescovile, di via Vescovado, sarà proiettato il film «The nice guys», con l’insolita coppia Russel Crowe e Ryan Gosling in una rocambolesca commedia del regista Shane Black: ingresso 4 euro. Domani, stessa ora e sempre nel cortile Vescovile, andrà in scena lo spettacolo «Fuochi d’artificio» della compagnia Neverland Teatro (ingresso 5 euro) e infine giovedì 4, in piazza Vittorio Emanuele II, chiusa al traffico per far spazio anche mercatino, si terrà il concerto «Ricchi di perle» del gruppo Fave di Fuca. Sempre giovedì, nei giardini di Corte Salvi, in piazza Costituzione, ci sarà uno spazio di riferimento per bambini con il teatro dei burattini in dialetto veneto.

RO.MA.