Sale l’allergia ai tributi e alle sanzioni stradali

I dati statistici parlano chiaro: il tasso di mancato introito delle sanzioni stradali e dell’evasione ai tributi locali si aggira a Bovolone attorno al 50 per cento. E così il «Fondo crediti di dubbia esigibilità» è l’unica voce in bilancio che tende costantemente a crescere a fronte di molti altri capitoli che vedono prevalere il segno meno. Basti dire che nell’ultima variazione al documento contabile del 2019 il fondo è stata rimpinguato di altri 192mila euro. Il tutto è dovuto a persistenti difficoltà a riscuotere in particolare le sanzioni al codice della strada e all’evasione accertata dei tributi locali. E ciò che emerge dalla manovra di bilancio di fine anno, già approvata dal consiglio comunale, che vede maggiori entrate complessive per 555mila euro: somma utilizzata per vari capitoli di spesa. Va evidenziato che, a fronte di un introito pari a 380mila euro previsti in bilancio grazie alla lotta all’evasione dell’Imu (150mila euro) e alle sanzioni per le violazioni al codice della strada (altri 230mila euro), è stato necessario alzare di quasi 200mila euro il fondo cautelativo per i crediti definiti «di dubbia esigibilità». Ecco come si arriva all’incremento di 380mila euro in entrata: 150mila euro sono dovuti ad un più efficace contrasto all’evasione Imu, grazie alle attività di verifica e controllo (il relativo capitolo è passato così da 250mila a 400mila euro, con un incremento pari al 40 per cento). Segno più anche per le sanzioni stradali così ritoccate: 160mila euro in più per le violazioni al codice che poi il Comune di Bovolone distribuirà pro quota agli altri otto paesi del distretto di polizia locale Media Pianura Veronese. Ci sono inoltre altri 70mila euro rilevati dall’autovelox sulla provinciale, in località San Pierino. L’apparecchiatura è in grado, dopo un aggiornamento, di rilevare le violazioni in entrambi i sensi di marcia. Una somma quest’ultima che va però divisa con la Provincia che ha diritto al 50 per cento dell’incasso. La manovra di bilancio prevede inoltre un ulteriore incremento delle entrate di 175mila euro dovuto a una nuova voce contabile: si tratta dei proventi su accordi di programma pubblici-privati previsti nel Piano degli Interventi. In altre parole, una sorta di nuovi oneri di urbanizzazione introdotti da una legge regionale, che sono certi per le casse del municipio in quanto già incassati. Da riscontrare, infine, qualche sorpresa in bilancio in arrivo dal mondo dell’infanzia. È stata registrata infatti una sensibile diminuzione delle entrate dalla refezione scolastica rispetto alle previsioni (meno 40mila euro) dovuta in gran parte alla minore richiesta del servizio, mentre ha subito un forte incremento la domanda di iscrizione agli asili nido che ha permesso di incrementare le entrate di 30mila euro. La stima era stata fatta prevedendo 50 bambini iscritti che sono in realtà saliti a 70. •

Roberto Massagrande