Quattro alunni del «Cappa» sono campioni nel basket a 3

Inattesa affermazione nazionale nel basket a tre per una delegazione di studenti dell’Istituto comprensivo Franco Cappa di Bovolone, che ha partecipato alla Festa nazionale dello sport scolastico. I quattro alunni hanno conquistato il podio alla selezione che si è tenuta a Marina di Massa dal 20 al 24 maggio. Nella località marittima sono confluiti 1.500 ragazzi da tutta Italia per partecipare a sette discipline: basket tre contro tre, canottaggio, corsa campestre, rugby, ultimate frisbee, vela, volley S3. Tra i partecipanti, il quartetto dell’istituto bovolonese si è affermato vincendo la finale. Uno di loro, Matteo Borgiu, ha ottenuto inoltre il riconoscimento Mvp come miglior giocatore dell’edizione 2019. Gli altri tre ragazzi, tutti della categoria cadetti, nati negli anni 2005 e 2006, sono Harry Giavoni, Pietro Lovato e Amedeo Piccoli. Il gruppo, accompagnato dall’insegnante di educazione fisica Daniele Zanon ha iniziato a mettersi in mostra alle selezioni provinciali dove ha vinto il primo posto e poi a quelle regionali. Infine, i quattro atleti hanno superato la selezione nazionale sbaragliando tutti gli avversari. La manifestazione, promossa dal Miur, insieme al Coni e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, era aperta anche alle famiglie con numerosi eventi paralleli. Gli studenti hanno avuto la possibilità di provare le discipline per atleti disabili e di partecipare a spettacoli e feste tematiche. Nei prossimi giorni, i neo campioni saranno premiati in sala civica, in apertura del consiglio comunale, mentre domani sono stati invitati all’Auditorium della Gran Guardia di Verona per la premiazione dei vincitori dei campionati studenteschi della ventisettesima Festa scuola-sport: un evento organizzato dalla direzione educazione fisico sportiva del provveditorato scolastico. •

RO.MA.