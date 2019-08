Paese sempre più vecchio ed aumentano gli stranieri

Per ogni bambino sotto i sei anni ci sono a Bovolone tre anziani sopra i 65 anni. Il dato impietoso è ufficiale: arriva dall’Anagrafe municipale ed è allegato alla relazione che accompagna il bilancio di previsione 2020-2022. Su 16.058 residenti, censiti al 31 dicembre scorso, quelli iscritti nella fascia di età da 0 a sei anni sono 1.008 mentre quelli che hanno superato i 65 hanno toccato quota 3.044. Il 2018 si è chiuso con un doppio saldo negativo di nascite e decessi, meno otto, e di immigrati ed emigrati, meno 12. Un dato che non si verificava dal 2014. Insomma, in paese, ci sono meno abitanti e più vecchi. In controtendenza i dati sugli stranieri: 11 residenti su 100. A tracciare il nuovo contorno di una comunità in rapido cambiamento sono i rilievi statistici, consultabili online, che riguardano anche il mondo produttivo, una sorta di trend dell’anagrafe aziendale. Un andamento che rispecchia quello demografico: le imprese sono in calo. Ma c’è un dato anche in questo caso in controtendenza: le aziende gestite da stranieri sono invece in crescita. Il paragrafo dedicato agli immigrati si allunga di anno in anno. A fine 2018 gli stranieri residenti erano 1.869, provenienti da 54 Paesi, ovvero l’11,3 per cento della popolazione. Lo scorso anno sono stati 55 quelli che sono diventati cittadini italiani: il numero più basso dal 2012, mentre il picco, 108 nuovi cittadini, è stato toccato nel 2017. Le nuove carte di identità emesse nell’arco di sei anni sono state complessivamente 466. Le tabelle rendono conto anche degli stranieri che hanno abbandonato Bovolone dopo averci vissuto anche per lunghi periodi. La mobilita è elevata: in cinque anni si sono trasferiti 1.088 stranieri, a partire dai 291 che sono partiti nel 2014. Un flusso che è calato negli ultimi due anni, scendendo nel 2018 a 171. Si tratta di un fenomeno che si riflette positivamente sul mondo produttivo. La relazione evidenzia un aumento, seppur lieve, ma progressivo, del numero di imprese straniere: nel 2012 erano 113 e sono diventate 157 nel 2018. Quelle locali, registrate al 30 giugno 2018, stando ai dati forniti dalla Camera di Commercio, erano 1.471 contro le 1.585 del 2012.Le imprese nel settore del mobile non sono mai state così poche: appena 150 a fine 2018. •

RO.MA.