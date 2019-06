Nuova ciclovia, primo colpo di pedale

Primo colpo di pedale per la realizzazione della Ciclovia Menago: 32 chilometri di pista ciclabile in asfalto, con una larghezza media di tre metri, che, partendo da Buttapietra in corrispondenza della ciclabile esistente delle risorgive dall’Adige al Mincio, percorrerà tutta la pianura veronese verso sud, a fianco del Menago, per alcuni tratti sul lato destro e per altri su quello sinistro, toccando altri sei Comuni. Tutto ciò prima di innestarsi nel tracciato della vecchia linea ferroviaria Ostiglia-Treviso, destinata a diventare ciclabile nel territorio di Casaleone. Lo studio di fattibilità tecnico-economica dell’opera, elaborato dall’ingegnar Marco Passigato, prevede un costo - comprensivo dei numerosi espropri - di 5,6 milioni di euro. L’elaborato é stato illustrato in sala civica ai rappresentanti dei sette paesi interessati affiancati da esponenti di associazioni di cicloamatori (Fiab) ed enti impegnati a promuovere il cicloturismo. A fare gli onori di casa l’assessore ai Lavori pubblici, Orfeo Pozzani, il collega all’Urbanistica, Claudio Casagrande: Bovolone è infatti candidato a fare da Comune capofila in quanto ha il tratto più lungo e più costoso della Ciclovia, ben 9.480 metri, per un costo pari a un milione e 893mila euro. Ad alzare i costi nel tratto bovolonese sono gli argini, particolarmente alti e stretti. Argini che andrebbero allargati: la soluzione più economica che potrebbe far abbassare il preventivo di 400-500mila euro, o muniti di idonei parapetti, ipotesi più costosa. Ecco la lunghezza degli altri tratti e la rispettiva ripartizione dei costi: Buttapietra, 2.945 metri, costo pari a 619mila euro; San Giovanni Lupatoto, 1.125 metri a fronte di 246mila euro; Oppeano, 8.980 metri, per un milione e 417mila euro; Isola della Scala, 500 metri con una spesa di 126mila euro, Cerea, 9.260 metri al costo di un milione e 40mila euro; Casaleone, 3.195 metri per 304mila euro. Molto variegato anche l’onere per chilometro lineare, che dipende dagli espropri e dall’installazione di parapetti: si vai dai 95mila euro al km di Casaleone, dove la pista corre lungo tracciati già esistenti lontano dagli argini, ai 238mila euro al km del tratto bovolonese, particolarmente complesso perchè attraversa tutto l’abitato. Il percorso è stato giudicato interessante dai rappresentanti delle associazioni ciclistiche in quanto offre molteplici attrazioni. Basti dire che la Ciclovia attraverserà quattro parchi naturali e toccherà nove antichi mulini, oltre a varie punti di ristoro già esistenti e gestiti da associazioni sportive di pesca sportiva, arcieri, poligoni di tiro e altri sodalizi. Tuttavia, c’è ancora molto da pedalare prima di arrivare al taglio del nastro. Ogni Comune deve provvedere ad una apposita variante urbanistica nonchè ad inserire l’opera nella pianificazione triennale delle opere pubbliche. La strada è addirittura in salita per ciò che riguarda il finanziamento. Tutte le aspettative dei sindaci e degli assessori presenti sono rivolte alla Regione, che negli ultimi anni sta finanziando varie ciclovie e pare interessata alla Ciclovia Menago, considerata strategica perchè congiunge due tratte esistenti che attraversano tutto il Veneto. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Massagrande