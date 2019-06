Maxi raduno degli avieri nell’ex base aeronautica

Gli avieri in congedo tornano alla base. Nonostante siano passati quasi 10 anni all'ultimo ammainabandiera nella sede del 72esimo gruppo Intercettori teleguidati «Franco Cappa» di Bovolone, è ancora forte il sentimento che lega le decine di persone che hanno lavorato nel corso del tempo nel presidio militare dismesso e la cittadina del mobile. Tra ieri ed oggi sono oltre una cinquantina i partecipanti al quinto raduno del personale del disciolto gruppo aeronautico bovolonese. L'evento è stato organizzato da «Il Circolo del 72», l'associazione di cultura aeronautica fondata nel febbraio 2010, subito dopo lo scioglimento ufficiale del reparto. Non a caso, a presiedere il sodalizio bovolonese è il tenente colonnello Alessio Meuti, che è stato appunto l'ultimo comandante della base, che occupava con la sua superficie anche i territori di Isola Rizza ed Oppeano. La manifestazione è iniziata ieri con la presentazione, da parte del generale Mario Alberto Carnevale, del libro «Cieli fiammeggianti», dedicato alla storia dei reparti missilistici operativi in Veneto durante la guerra fredda. Dopo una visita all'ex area missilistica, il raduno è proseguito con la cena sociale al ristorante «Due Volti» di Villafontana. Oggi, la manifestazione riprenderà alle 10 a palazzo Corte Salvi con un momento dedicato alla memoria e alla lettura di poesie, curato da Francesco Di Lauro e dedicato a tutti coloro che hanno prestato servizio nel reparto durante l’attività del presidio militare. Alle 11.30 verrà riaperta alle visite la zona che ospitava i missili «Nike Hercules» mentre un aperitivo chiuderà la manifestazione. «Questo quinto raduno», sottolinea Meuti, «cade nel sessantesimo anniversario della fondazione del reparto oggi dismesso. Il primo ritrovo del personale si è tenuto nel 1979, quindi le manifestazioni si sono ripetute a cadenza decennale fino al 1999. L'ultimo raduno si svolse nel 2015 ed il prossimo sarà nel 2024».

F.T.