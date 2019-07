Magie del circo per due giorni con spettacoli e acrobazie

Dedicata all’arte circense la penultima settimana della rassegna «E… State Insieme 2019», organizzata dalla Pro Loco con patrocinio del Comune di Bovolone. Oggi e domani, spettacoli circense all’aperto. Oggi, alle 21, nel cortile vescovile, la compagnia dell’Arca porterà in scena la commedia «Il circo tra le stelle», con storie e aneddoti legati al circo: ingresso 5 euro. Domani, alle 21, in piazza Vittorio Emanuele II, spettacolo «C’è chi c’ha teatro», con esibizioni in piazza con strutture appositamente allestite per esercizi corpo a corpo di grande abilità fisica, numeri di equilibrismo, trapezismo, giocoleria e rappresentazioni comiche. Per l’occasione, il centro verrà chiuso al traffico per lasciare spazio al mercatino, mentre nei giardini di Corte Salvi, in piazza Costituzione, ci saranno attrazioni per bambini con il teatro dei burattini in dialetto Veneto e uno stage di danza popolare del gruppo folk El Pair che proporrà balli tradizionali greci e della tradizione slava. Si ballerà anche in gruppo. •

RO.MA.