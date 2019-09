La giovane Marconi pensa già a diventare fashion designer

Femminilità, grazia, eleganza e, ovviamente, bellezza. Queste sono le caratteristiche che Desideria Chinzari, vincitrice assoluta del talent, e Matilde Marconi, la nuova Miss Lessinia Telearena 2019, hanno in comune. Entrambe non si aspettavano questa vittoria. Le discipline aeree hanno debuttato quest’anno al talent e, grazie a Desideria, sono state premiate da pubblico e giuria per la loro spettacolarità. Con la grazia e l’eleganza delle sue acrobazie sui tessuti aerei, Desideria è riuscita a incantare gli spettatori fin dal suo esordio nella tappa di Minerbe, facendo sembrare semplici e naturali movimenti che, in realtà, sono frutto di costanti allenamenti e forte disciplina. «All’inizio non avevo capito che ci sarebbe stato un vincitore assoluto del talent; perciò, quando non ho sentito il mio nome nella categoria dove gareggiavo, sono rimasta un po’ delusa», confessa Desideria a caldo, subito dopo la vittoria. Originaria di Firenze, ma residente a Conegliano (Tv), dove vive con il compagno e la figlia, pratica questa disciplina da 10 anni. «L’ho scelta perché mi lascia senza fiato e mi emoziona ogni volta che mi esibisco», ammette. Inoltre, da sei anni Desideria è anche insegnante di danze aeree e si esibisce in tutta Italia. Al contrario di quanto sembra, i tessuti aerei sono una disciplina alla quale tutti possono avvicinarsi. «Non è necessario avere già una preparazione specifica nella danza, oppure avere determinate caratteristiche fisiche» ha spiegato Desideria al pubblico durante la serata, «servono solo tanta costanza, disciplina e, ovviamente, passione». Nonostante gareggiasse col numero 1, anche Miss Lessinia Telearena 2019, Matilde Marconi, non si aspettava di vincere. Capelli castani, occhi nocciola, sorriso e simpatia contagiosi, Matilde deve la sua vittoria anche ai lettori del quotidiano L’Arena. Infatti, dopo aver conquistato a fine giugno la fascia di Miss l’Arena a Villafranca, ha partecipato alla prima semifinale di Ronco all’Adige. Fin da subito si è imposta sulle altre concorrenti, perché sono stati tanti i tagliandi giunti alla redazione del giornale a Verona con sopra scritto il suo nome. Voti che, assieme a quelli della giuria, le hanno permesso di guadagnarsi la fascia di Miss Lessinia Ronco all’Adige, aggiudicandosi così un posto alla finale di sabato. Ora per Matilde questa vittoria sarà un trampolino di lancio per una possibile carriera nel mondo dello spettacolo. «Sarà sicuramente un’esperienza utile, che mi permetterà di pagarmi gli studi universitari» ha commentato la nuova miss. Matilde,18 anni, ha già le idee molto chiare su cosa fare in futuro. «Una volta terminato il liceo artistico, continuerò a studiare nel campo della moda», spiega, «il mio sogno, infatti, è quello di diventare fashion designer». Ed ha già iniziato a lavorare per realizzare il suo obiettivo: gli abiti che ha indossato durante le sfilate del concorso se li è disegnati da sola. •

L.B.