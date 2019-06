Il paese capitale del grande tennis degli over 55

Si disputeranno a Bovolone, negli impianti sportivi di piazzale Aldo Moro, le finali del torneo italiano di tennis over 55, in programma per la prima volta a Bovolone da giovedì 27 a domenica 30 giugno. L’iniziativa è stata presentata al pubblico giovedì 20 giugno nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, alla presenza di Albertina Bighelli, consigliera provinciale con delega allo Sport, di Orfeo Pozzani, assessore allo Sport di Bovolone, Roberto Bagliardini, delegato provinciale della Fit (Federazione italiana tennis), Adriano Bissoli, presidente dell’associazione sportiva dilettantesca Nuovo tennis Bovolone, accompagnato da dirigenti e soci della stessa associazione sportiva. A Bovolone sono attese le quattro finaliste tra le otto regioni che stanno terminando, in questi giorni, le fasi eliminatorie del torneo, ovvero Toscana, Lazio, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, Marche e Piemonte. Giovedì, sui campi del centro sportivo comunale, sono previsti le operazioni di registrazione per i giocatori e i sorteggi per le partite, che inizieranno il giorno successivo. Domenica 30 sono invece in programma i match decisivi e le premiazioni, alla presenza del delegato provinciale della Fit, Roberto Bagliardini. Gli atleti che scenderanno in campo hanno tra i 55 e i 60 anni. Si giocherà su terra rossa al meglio dei tre set con tie-break. Nel 2018 le finali del Torneo italiano di tennis Over 55 si erano tenute a Pavia. •

RO.MA.