Il dottor Bernardini in pensione dopo 40 anni Lo sostituirà Ferrazzin

Dopo 40 anni di servizio, il vicesindaco e assessore Florindo Bernardini lascia per raggiunti limiti di età lo studio di medico di famiglia che gestiva in via don Carlo Gnocchi. Sabato scorso è stato il suo ultimo giorno di lavoro: da lunedì, i suoi 1500 pazienti sono seguiti dalla dottoressa Monica Ferrazzin con un orario comunicato per lettera agli assistiti. Bernardini era il decano dei medici condotti a Bovolone ma non appenderà il camice al chiodo: continuerà a fare il medico del lavoro in libera professione, un’attività iniziata negli anni Ottanta. Di pari passo proseguirà anche il suo incarico amministrativo: Bernardini infatti è consigliere comunale dal 2002 e assessore della Giunta del sindaco Emilietto Mirandola dal 2011, dapprima con delega all’Edilizia e poi alle Politiche sociali e sanitarie, mentre dall’agosto del 2018 ricopre anche la carica di vicesindaco. Bernardini è originario di Lizzano in Belvedere (Bologna), dove è nato il 19 febbraio del 1950. Suo padre Domenico, deceduto nel 1991 a 76 anni, fu prigioniero di guerra e venne deportato nel lager di Neubrandenburg, in Germania, di cui fu tra i pochi sopravvissuti. Nel 2015 venne insignito della medaglia d’onore concessa dal Presidente della Repubblica Mattarella, un’onorificenza ritirata dallo stesso Florindo, figlio unico, dalle mani del Prefetto di Verona. Bernardini si è laureato con lode in Medicina e chirurgia a Bologna e fu il primo a studiare nella sua famiglia. Divenne medico di famiglia convenzionato nel paese natale, ma arrivò subito la cartolina precetto e parti per il Friuli dove divenne ufficiale medico degli Alpini. Al ritorno, dopo aver conosciuto una ragazza bovolonese, Rossella Cavaler, che diventerà sua moglie e dalla quale ha avuto la figlia Elena, fece domanda di trasferimento a Bovolone dove vive dal 1980. «Ho passato gli ultimi giorni a incontrare pazienti in buona salute che venivamo in studio per salutarmi e ringraziarmi», confida Bernardini, «dopo 40 anni nasce un legale particolare: è ciò che mi è successo in particolar con alcune famiglie. Negli anni Ottanta ho preso la specializzazione in Pediatria all’università di Verona e ho seguito molti figli dei miei pazienti, bambini che ho visto crescere e che oggi ho visto diventare padri e madri. Devo ringraziare i miei assistiti per la fiducia e la riconoscenza che mi hanno dimostrato». Nel 2002, Bernardini debuttò in politica candidandosi in liste civiche. In quello stesso anno diventò consigliere di minoranza, nel 2005 entrò in maggioranza e nel 2007 arrivarono i primi incarichi in Giunta. Quindi, dal 2011, fa parte della lista Mirandola Sindaco. «In cima alle mie priorità ho messo la professione e la famiglia ma fin da giovane ho seguito la politica tenendomi costantemente informato. Chi mi conosceva sapeva di questo mia passione e mi incoraggiò ad impegnarmi in prima persona. Presi la decisione quando l’ospedale per acuti di Bovolone rischiava di chiudere. Grazie al mio impegno personale e delle varie amministrazioni siamo riusciti a dare un’impronta specifica al San Biagio che dal 2017 è una struttura dotata di 70 posti letto di recupero e riabilitazione funzionale, di 24 posti di ospedale di comunità, di sei posti di hospice e di un punto di primo intervento». •

Roberto Massagrande