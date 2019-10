Gina Totolo, l’ultima mondina del paese festeggia cento anni

L’ultima mondina ha festeggiato il suo centesimo compleanno alla casa di riposo «San Biagio» di Bovolone. Gina Totolo, originaria di Isola della Scala dove ha vissuto gran parte della sua vita, era attorniata da figli, nipoti e pronipoti e, per l’occasione, è stata omaggiata con un mazzo di fiori dal presidente della struttura Enzo Leardini. La signora Gina non ha mai dimenticato l’esperienza vissuta prima del matrimonio e che le ha fatto conoscere da vicino tanta fatica. Raggiungeva in treno, ammassata con le altre ragazze, le risaie del Piemonte dove restava per il periodo della monda del riso, che durava circa 40 giorni. Le sue giornate erano faticose e cominciavano alle prime luci dell’alba per raggiungere le coltivazioni. Rimaneva con i piedi nudi in ammollo e la schiena piegata tra zanzare e rane fino al tramonto. I sacrifici hanno lasciato il segno ma con il tempo i canti malinconici, i balli festosi e le notte nelle camerate sono diventati piacevoli ricordi legati alla gioventù. La neo centenaria, dopo il matrimonio, si è sempre dedicata alla famiglia e ai figli - Giorgio, Laura e Giovanni Battista - ai quali ha sempre cercato di non far mancare mai nulla. Ha sempre lavorato a maglia e fino agli inizi del 2018 ha vissuto da sola, badando a se stessa in piena autonomia. •

