Gare di atletica in diretta dalle piste

Si potranno seguire per la prima volta in diretta streaming, le gare dei 300 atleti da tutto il Veneto sabato 21 e domenica 22 agli impianti sportivi di via Bellevere. Sarà inoltre installato un maxi schermo a bordo campo. Gli atleti, cadetti e cadette, disputeranno il Campionato regionale individuale, organizzato da Atletica Selva con patrocinio del Comune di Bovolone. Finali di domenica, dalle 14 e alle 19, anche sul canale youtube Avelia HD Live. In programma, gare di velocità su pista e marcia, salto in alto, in lungo, triplo e con l’asta, lancio del martello, disco e giavellotto, corse a ostacoli. Qualificazioni al campionato Fidal regionale. •

