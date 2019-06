Fusari e Bellani sono diventati Amici di Pinocchio

Pinocchio ha due amici certificati a Bovolone. Il riconoscimento «Amico di Pinocchio» è stato attribuito lo scorso 25 maggio, in una cerimonia ospitata al Parco dei mosaici di Collodi, in Toscana, ad Andrea Fusari - titolare della legatoria artigianale di via della Serenissima con una collezione privata di oltre 100 rare edizioni de «Le Avventure di Pinocchio», dalle prime stampe del 1883 fino agli anni ’70 - e alla pittrice Silvia Bellani, che ha decorato con illustrazioni ad acquerelli le pagine dell’edizione a tiratura limitata (333 copie numerate) stampata nella legatoria bovolonese. Il premio viene conferito dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi a personalità del mondo dell’editoria, del giornalismo, dell’arte e dello spettacolo, che si sono distinte per iniziative sul tema di Pinocchio coerenti con le finalità che la Fondazione persegue da 32 anni. Il riconoscimento, premia, come si legge nella lettera ricevuta dai due bovolonesi, «la maestria e la cura avuta nel realizzare una delle più belle edizioni contemporanee de “Le avventure di Pinocchio” utilizzando antichi torchi, legatrici e presse d’epoca e arricchite dalla illustrazioni della pittrice Silvia Bellani». •

RO.MA.