«El Puto», ambasciatore del wrestling a San Marino

Il bovolonese Jhonny Puttini è diventato ambasciatore del wrestling nella Repubblica di San Marino. L’arbitro di wrestling veronese, chiamato «El Puto», a soli 28 anni è già un veterano della categoria. Dopo aver combattuto sin da giovanissimo ha iniziato ad arbitrare nel 2007 grazie alla qualifica ottenuta a Pavia al primo corso di formazione tenuto da un ex lottatore austriaco. Nella Repubblica del Titano è recentemente nata l’Associazione wrestling (Aws) San Marino: a darne notizia un post pubblicato sulla pagina Facebook della Wrestling Wiva, una delle principali realtà europee. I responsabili hanno annunciato la nascita del sodalizio che si occuperà di organizzare eventi di wrestling a San Marino. Il ruolo della Wiva sarà quello di fornire alla Aws tutto il supporto necessario per muovere i primi passi nel mondo del wrestling, a cominciare dalla figura di riferimento per la Aws: il bovolonese Jhonny «El Puto» Puttini”, figura storica della disciplina, che parteciperà in qualità di referente dei soci, ovvero, nel gergo della categoria, di «Neo Hall of Famer e Wiva Senior Refree». Di certo, una novità senza precedenti per la Repubblica che, per la prima volta nella sua storia, si avvicina a questa pratica sportiva collocata al crocevia tra sport e spettacolo: sul ring, i lottatori, forti di una preparazione sportiva di tipo agonistico, inscenano un vera e propria lotta tra buoni e cattivi con il bene che vince sul male. C’è ancora molta strada da fare dopo il primo passo. Sono infatti ancora da definire sede, staff tecnico, show e altri particolari, è l’unica certezza è il referente della società, ovvero Jhonny Puttini. Sulle pagine social «El Puto», che per gli appassionati è un influecer, conferma: «Qualche giorno fa mi è stato proposto di diventare referente per il wrestling a San Marino a nome della Aws. È con immenso piacere che ho deciso di accettare questo incarico dato anche il mio legame con questo Paese dove effettivamente fino ad oggi non si è mai visto un evento di wrestling. «A breve», prosegue Puttini, «annunceró quando inizierà il primo corso di wrestling in terra Sammarinese, il nome del trainer e l’evento inaugurale con una card che sono sicuro non deluderà chi per la prima volta vedrà la disciplina dal vivo». Come ha fatto finora, «El Putto» saprà conciliare i molteplici impegni della passione che coltiva fin da bambino con il lavoro a tempo indeterminato che svolge in un’azienda di Cerea specializzata a produrre schede elettroniche. •

