Dentro il parco è Festival del verde arte, teatro e poesia

Due giorni di Festival al Parco Valle del Menago per far incontrare arti visive, teatro, poesia, letteratura, laboratori creativi, musica, sport, fotografia e artigianato. Oggi e domani si terrà «Dentro il Parco Festival», manifestazione ecosostenibile con natura e ambiente al centro. Con questo obiettivo saranno proposti laboratori gratuiti su natura, poesia, storia, arte, musica e api, con in tutto sette incontri per i bambini dai 3 ai 14 e altri due per adulti e over-65, preparati e tenuti da professionisti del settore. La manifestazione è stata organizzata da volontari con la Pro loco di Bovolone, Gea Onlus e Bovolone Cultura. Il programma è molto ampio: esposizione d’arte contemporanea di artisti locali, un inedito spettacolo teatrale itinerante e la presenza del poeta e paesologo Franco Arminio. Il suo ultimo libro, «Cedi la strada agli alberi, poesie di amore e di terra» (Chiarelettere) ha venduto oltre 15mila copie. Arminio sarà oggi in paese, alle 17.30, nell’aula didattica del Parco, per un incontro con i visitatori e la valle. Al festival parteciperanno tutte e sei le compagnie teatrali di Bovolone per lo spettacolo «Come il pane per i briganti»: cinque le repliche, con rappresentazioni itineranti, nelle due serate di festival. L’arte farà scoprire nuovi linguaggi e nuovi artisti che hanno molto da dire: Urbs Picta tira le fila di un’esposizione di artisti contemporanei locali e artigiani d’eccellenza, e di un live graffiti wall dell’artista bresciano wioiMAZ. Ospite delle giornate anche il fotografo Ruggero Ughetti che racconterà della propria visione da dietro l’obiettivo. Un incontro clou per la visione naturale del festival è inoltre quello con l’apicoltore, scrittore e cultore della materia Alessandro Pistoia che porterà il meraviglioso e vitale mondo delle api all’interno del festival. Entrambe le serate del festiva porteranno musica, dall’elettronica al folk. Tra i musicisti ospitati: Urali, Cabeki, Kevin Follet, Sitarvala, Supermodel e i Parco Natura Morta. Ed infine, per chi ama il relax, sono previsti momenti di attività sportive e di rilassamento: risveglio energetico, crossfit e campane tibetane. Le due giornate saranno inoltre completate da aperitivi nel verde, con la possibilità di cenare in loco, inoltre sarà visitabile un vasta selezione di bancarelle degli artigiani locali. •

RO.MA.