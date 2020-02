Barriere chiuse, colonne e proteste

Code sempre più lunghe ai passaggi a livello a causa dei cronici ritardi dei treni che transitano dalla stazione di Bovolone. Uno scalo che è stretto tra due passaggi a livello e dove i convogli si devono fermare per aspettare l’altro treno dal momento che la linea Verona-Rovigo è a binario unico nel tratto Isola della Scala-Bovolone-Cerea. Con l’effetto di mettere in crisi la viabilità del paese. Tra gli automobilisti in coda davanti alle sbarre abbassate ormai la rassegnazione supera la rabbia. Incappare nelle barriere chiuse è un evento imprevedibile per tempi e durata. Tanti fanno buon viso a cattiva sorte e telefonano, messaggiano, leggono, ascoltano la radio e scendono per sgranchirsi le gambe aspettando di veder passare la «litorina». Ci sono varie pagine Facebook che rendono conto dei ritardi in tempo reale. La speranza di un cambiamento - alimentata otto anni fa in occasione della presentazione di due progetti di Regione e Ferrovia per la sostituzione dei passaggi a livello con sottopassi, corredati di osservazioni migliorative a cura della Giunta del sindaco Emilietto Mirandola - è svanita dopo il recente protocollo di intesa siglato tra Regione e Rete Ferroviaria Italiana spa per avviare un’azione congiunta di soppressione dei passaggi a livello presenti lungo le linee in Veneto: in tutto sono 50, mentre quelli da eliminare sulla tratta Verona-Rovigo sono 18. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ad Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, ha disposto l’avvio della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di 15 dei 50 passaggi. Si procederà – si legge nella delibera - «con la sola realizzazione di viabilità di collegamento o di ricucitura di assi stradali esistenti, evitando di realizzare le più costose opere di attraversamento delle linee ferroviarie come sottopassi o sovrappassi». Bovolone, insomma, non è certo in cima alle priorità. Ciò non preoccupa però i negozianti convinti che la realizzazione dei due sottopassi rischierebbe di creare più problemi di quanti ne possa risolvere. A subire conseguenze sarebbero i titolari di esercizi pubblici situati in via san Pierino e in via Crosare. La lunghezza delle rampe del sottopasso potrebbe essere accorciata con un sottopasso meno profondo adatto solo ad auto e ambulanze, ma ciò non eliminerebbe il danno. Il problema prima o poi dovrà essere ripreso in considerazione. Ma ad occuparsene non sarà il Mirandola che sta terminando il suo secondo mandato visto che si vota nel 2021. «Per realizzare i sottopassi», sbotta il sindaco, «ci vuole un confronto tra Ferrovie e amministrazioni per trovare le soluzioni più adeguate, non mi sembra sia questa la linea seguita da Ferrovie negli interventi finora realizzati in altri paesi del Veneto. Questa società procede con i suoi piani ma senza un dialogo con gli enti locali. In base alla mia esperienza non c’è stato colloquio e disponibilità in 10 anni neppure sul futuro della stazione che è stata ricoperta da un murales, senza i necessari interventi di ristrutturazione interna e del tetto, ed è chiusa e senza bagni. A cosa è servito tutto ciò? Le potenzialità della linea ferroviaria sono molte ma non vengono sfruttate». •

Roberto Massagrande