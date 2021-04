Bovolone si conferma fra le Città del tabacco

Bovolone rimarrà «Città del tabacco». A confermare l’adesione, ancora una volta, del Comune all’associazione «Città del tabacco» è stato il sindaco Emilietto Mirandola in risposta a una interrogazione in Consiglio comunale che chiedeva quali fossero i vantaggi dell’ente all’iscrizione annua che costa 1550 euro. Per il Movimento 5 Stelle, firmatario dell’interrogazione, si tratta di un cavallo di battaglia. Nel 2013, sempre il M5S, presentò infatti una mozione per il recesso di Bovolone dall’associazione di sostegno alla tabacchicoltura: il documento all’epoca venne messo ai voti e bocciato dalla maggioranza della neo-eletta lista Pdl di Emilietto Mirandola. L’adesione di Bovolone risale tuttavia ai 2007, ma il sindaco, eletto nel 2011, approvò quella scelta e confermò anno dopo anno l’iscrizione rinnovando regolarmente le quote: in 13 anni sono stati versati, come hanno calcolato i consiglierei del M5S, oltre 19 mila euro. Nell’interrogazione si chiedeva quindi un resoconto dei vantaggi e delle iniziative organizzate dall’associazione, oltre alla realizzazione di un sito web che, ha sottolineato Enrico Scipolo, «non viene nemmeno aggiornato». La società «Città del tabacco» è formata da Comuni del centro e del sud Italia che hanno al centro della loro economia la coltivazione del tabacco. Gli altri Comuni aderenti sono Città di Castello, per il centro Italia, e Francolise per il sud Italia. Bovolone produce il 10 per cento del tabacco di tutto il Veneto, con una realtà produttiva di oltre 20 aziende agricole e un’altra dozzina dell’indotto. Il comparto arriva a impiegare fino 600 braccianti con un fatturato che ha toccato punte di 10 milioni di euro. Tra i fini dichiarati nello Statuto viene elencato il sostegno alla valenza economica della tabacchicoltura e agli esordi l’impegno prioritario era quello di sostenere la richiesta all’Unione Europea di prolungare il sostegno economico alla tabacchicoltura, per continuare ad avere un prodotto competitivo rispetto ai concorrenti di Cina, India, Brasile e Africa australe. Il sindaco Mirandola ha ribadito che la maggioranza intende permanere nell’associazione: «La Città del tabacco è impegnata a promuove il territorio vocato al comparto agricolo del tabacco ed anche se è una coltura in difficoltà dà risposte in termini economici, sociali e culturali. Ricordo che un anno fa, in occasione del primo lockdown, l’associazione Città del Tabacco ha dato un contributo alla nostra comunità di 10 mila euro alla racconta fondi avviata in paese». La risposta non ha soddisfatto i firmatari dell’interrogazione: «Prendo atto del contributo», ha concluso Scipolo, «ma resta il fatto che non risultano ci siano state altre iniziative». •