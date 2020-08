Bovolone, è qui la festa dei talenti Il gran finale al palazzetto Le Muse

Ci siamo. Anora poche ore e, a Bovolone, si conosceranno i nomi dei vincitori dell’edizione 2020 de «I talenti ne l’Arena», nonché il nome della nuova Miss Lessinia Telearena. Questa sera, al palazzetto Le Muse (in caso di maltempo) o nel parco del Palazzo Vescovile, si svolgerà la finalissima del talent made in Verona nella quale, sul palco, si alterneranno i migliori concorrenti, tra gli oltre 100 partecipanti, visti nelle varie piazze veronesi e, novità di quest’anno, anche fuori provincia. Un’edizione particolare questa per lo show del Gruppo Athesis, iniziata in ritardo rispetto agli altri anni. L’emergenza Coronavirus, infatti, aveva messo in dubbio la manifestazione, poi però lo staff organizzatore è riuscito a studiare dei protocolli e delle modalità ad hoc per lo svolgimento delle serate, garantendo la sicurezza per i concorrenti sul palco, per chi lavora dietro le quinte e per gli spettatori. Da qui l’inizio posticipato, un’attesa che il pubblico ha ricambiato partecipando numeroso a tutte le serate tra distanziamenti, misurazione della temperatura, gel igienizzanti e mascherine. La finalissima sarà di alta qualità e per la giuria, formata da esperti del mondo dello spettacolo e da rappresentanti dell’amministrazione comunale, sarà molto difficile scegliere i vincitori. Nella categoria canto si esibiranno The Uncles, il duo acustico formato a Dario e Riccardo, la futura mamma dalla potente voce Giada Grigolato e Giuliana Setzes, con la sua voce vellutata. Nella sfida del ballo, quest’anno non ci sarà la musica latino americana. Sul palco saliranno le cinque ragazze del gruppo Dance Armada di Padova, con la loro acrobatica esibizione di danza moderna, mentre nell’hip hop si sfideranno il ballerino Lorenzo Azzolini e la Svanish Crew, gruppo di ragazzi coreografati da Adolfo Arena. Nel varietà, che riunisce tutte le altre forme artistiche, la sfida sarà tra acrobazie e comicità. Incanterà tutti i presenti il Duo Doro, la coppia di acrobati professionisti formata da Roberto Cappello e la moglie Dodo, mentre con Giorgia Bizzego lo sguardo sarà rivolto in alto, per ammirare le sue acrobazie sul cerchio aereo. La parte comica, invece, sarà affidata a Emanuele Peruzzi, con il suo particolare umorismo fatto di giochi di parole. Sarà decretato un vincitore per ogni categoria e, tra tutti i partecipanti, il vincitore assoluto 2020. La serata vedrà protagoniste anche le 13 bellissime ragazze finaliste del concorso Miss Lessinia, nato nel 1994 da un’idea di Renato Rama. Le concorrenti sfileranno in abiti casual, elegante e costume da bagno, l’ultima occasione per aggiudicarsi il titolo della vincitrice assoluta di quest’anno. Sarà il pubblico, invece, a scegliere la vincitrice per la fascia di Miss Social, votando la propria miss preferita sulla pagina Instagram del concorso. Ospite della serata sarà il gruppo Naw – Not A Word, che con la sua comicità senza parole lo scorso anno ha vinto nella categoria varietà. E non mancheranno, ovviamente, momenti divertenti a sorpresa. Lo show sarà condotto da Angela Booloni, presentatrice del programma Sei a casa su Telearena, mentre a coordinare la giuria sarà il giornalista Lucio Salgaro. L'inizio è previsto per le 21 e ingresso libero. •

Laura Bronzato