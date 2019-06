Quote rosa in Giunta Valeria Calearo nominata assessore

Dopo le dimissioni di Davide Ricoldi, avvenute la scorsa settimana, è stata varata la nuova Giunta di Boschi Sant'Anna, guidata dal neo sindaco Enrico Occhiali. La consigliera Valeria Calearo, la candidata più votata della maggioranza, diventerà assessore con deleghe a Sociale, Sport e Tempo libero. Il ruolo di vicesindaco, invece, è stato affidato ad Alessandro Coltro, già assessore a Lavori pubblici, Manutenzione e Servizi cimiteriali. Il dimissionario Ricoldi rimarrà all'interno del consiglio comunale ricoprendo il ruolo di consigliere con deleghe a Bilancio e Tributi. Il nuovo esecutivo mette definitivamente fine a tutte le polemiche e accuse emerse nei giorni scorsi. Durante il primo consiglio comunale, infatti, era stata presentata una Giunta completamente maschile perché tutte le candidate donne della maggioranza, elette e non, avevano rifiutato l'incarico di assessore. Una scelta, quella fatta dal primo cittadino, che aveva sollevato le proteste dell'opposizione, la quale aveva anche minacciato di presentare ricorsi sia al Prefetto sia al Tar del Veneto, allo scopo di ripristinare le quote rosa in Giunta. Nei giorni successivi all’insediamento, la maggioranza ha incontrato il Prefetto, il quale, non riscontrando nessuna irregolarità nelle nomine dell’esecutivo, aveva però indicato la possibilità, da parte del sindaco, di fare un avviso pubblico per individuare una donna, anche da fuori paese, disponibile a fare l'assessore. Una strada scartata immediatamente, perché sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario con gli elettori. Le nuove nomine saranno convalidate nel prossimo consiglio comunale. •

L.B.