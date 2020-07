Benefit dell’energia Il Consiglio si divide

Pianure Veronesi Energy divide il Consiglio comunale di Oppeano. Sono posizioni diametralmente opposte, infatti, quelle espresse nell’ultimo Consiglio comunale da parte della maggioranza (Lega) e della minoranza (Oppeano Città viva) sulla società benefit nata da poco. Si tratta di una nuova realtà imprenditoriale, controllata per il 59 per cento da Lupatotina Luce e Gas (municipalizzata del Comune di San Giovanni Lupatoto), per il 39 per cento da Camvo Spa (di cui è socio anche Oppeano) e per il 2 per cento dal Comune di Legnago. Camvo attualmente gestisce l’energia per alcuni Comuni del Basso veronese, mentre Lupatotina distribuisce metano ed energia elettrica nel territorio di San Giovanni Lupatoto. Le due società si sono messe assieme, costituendo un’altra società di servizi: la Pianure Veronesi Energy che verrà presentata ufficialmente a settembre. «Una bella iniziativa del nostro territorio», l’ha definita l’ex sindaco e consigliere regionale e comunale Alessandro Montagnoli, «per la gestione del calore e della fornitura di gas naturale. Un segno di maturazione dei sindaci del nostro territorio. Si tratta della prima società benefit in Italia: ciò dimostra come i Comuni assieme possano fare economia di scala». Non esattamente così la pensa il capogruppo di opposizione di «Oppeano Città Viva», Sebastiano Sartori. «È vero che la Lupatotina è una società in attivo, ben gestita e che ha portato dei benefici, ma che opera nel Comune di San Giovanni Lupatoto», ha fatto presente Sartori, «ed è quindi una mera operazione imprenditoriale che entrerà, per forza di cose, in concorrenza con altre società del mercato libero. Dunque è una operazione di mercato, che non agevola per forza i cittadini i quali non si rivolgeranno necessariamente a Pianure Veronesi Energy, ma potranno valutare le offerte delle altre aziende del settore. Questa scelta impegna i Comuni a spingere su questa società benefit, senza certezze di guadagno. Siamo contrari». •

Z.M.