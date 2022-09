Sei barriere in 600 metri: vita difficile per Daniele, costretto in carrozzina per una malattia rara

Per raggiungere gli amici al bar deve farsi sempre accompagnare. In via XX Marzo ci sono diversi dislivelli e la Loggia è inaccessibile

La Fiera agricola è a misura di disabile, ma il centro storico di Cologna continua ad essere un percorso ad ostacoli per le persone con problemi di mobilità. Mentre ieri si è aperta la manifestazione settembrina, graziata dal maltempo, con tutte le carte in regola per accogliere persone portatrici di handicap, un ragazzo che risiede a Cologna, affetto da una malattia neurodegenerativa rara, non riesce neppure a percorrere 600 metri da casa sua alla loggia dell'ex municipio senza ricorrere all'aiuto di un accompagnatore.

La disavventura di Daniele

La storia Daniele Venturato, 28 anni, tecnico informatico, è originario di Sabbion. Nella frazione a sud di Cologna ha vissuto la sua infanzia e giovinezza, fino ad un paio di mesi fa. Ad inizio luglio si è infatti trasferito nella nuova lottizzazione che si affaccia sulla pista ciclabile di via XX Marzo, con la sincera speranza che le difficoltà per raggiungere il centro del paese e bere un caffè o un aperitivo con gli amici sarebbero diminuite. Invece si sbagliava. La realizzazione della nuova pista ciclopedonale lungo via XX Marzo gli ha effettivamente semplificato la vita, permettendogli di percorrere in sicurezza il rettilineo che conduce verso piazza del Mandamento, ma non ha eliminato affatto le barriere architettoniche. Anche nei punti in cui sono state tracciate le strisce per l'attraversamento pedonale, il 28enne si trova a fare i conti con dislivelli alti fino a due centimetri che non riesce ad affrontare da solo. Per superarli ha quindi bisogno di un accompagnatore oppure deve compiere un giro di 180 gradi con la sedia a rotelle e salire in retromarcia.

«Come si fa a non pensare ai dislivelli»

«Da quando è stata riservata una corsia per pedoni e ciclisti in via XX Marzo per Daniele il percorso verso la piazza è più sicuro, però mi chiedo come sia possibile realizzare una nuova infrastruttura e non pensare ai dislivelli in corrispondenza degli attraversamenti», osserva Renzo Roverso, titolare del negozio di alimentari all'angolo con via Trieste. Roverso mostra un passaggio pedonale che aveva un piccolo scalino ed è stato sistemato con del bitume, grazie all'interessamento di alcuni residenti. Tuttavia i punti che creano problemi a Venturato sono ancora sei. «Nonostante sui marciapiedi siano stati inseriti gli scivoli in pietra per le carrozzine, tra le rampe e la strada permane un dislivello che con le ruote anteriori non riesco a superare», riferisce il tecnico informatico. All'angolo del bar Nazionale, peraltro, nonostante vi siano le strisce pedonali per dirigersi verso piazza Vittorio Veneto, non è stato abbassato lo zoccolo del marciapiede. Venturato è costretto a scendere sulla carreggiata se vuole attraversare.

«Ce ne occuperemo nelle prossime settimane»

«Siamo stati informati di questi disagi dal sindaco Manuel Scalzotto, ce ne occuperemo nelle prossime settimane», promettono dall'ufficio tecnico. Ultimo, ma non meno importante, è l'ostacolo rappresentato dai tre gradini per raggiungere la loggia dell'ex municipio, dove c'è un locale molto frequentato dai giovani. «Per me», confida amareggiato Daniele, «questo bar dove si ritrovano i miei amici è inaccessibile. Nonostante in piazza Mazzini vi sia un posteggio per disabili, le persone nelle mie condizioni non possono salire alla loggia». Il problema era già stato sollevato anni fa, visto che nella loggia si riuniscono ogni settimana i ragazzi del centro diurno «Casa Nostra», ma per ora non ha trovato soluzione a causa anche dei vincoli presenti sul fabbricato storico. E proseguono così le difficoltà per le persone meno fortunate di altre, che avrebbero diritto invece a vedersi semplificare una vita già di per sè difficile.