Una serata da incubo, con un giovane in condizioni gravissime e due ragazzi in ospedale per accertamenti.

Il pedone travolto

Sembrava una scheggia impazzita l’auto che ha travolto sulla strada regionale 10 in via Vittorio Veneto a Cerea un giovane di origine marocchina della zona, Y.C. di 26 anni, che versa in condizioni gravissime all’ospedale Confortini di Borgo Trento. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri circa alle 20.30 quando l’Alfa Romeo GT guidata da un cittadino della Costa d’Avorio, G.Z.H.Y. di 37 anni e residente a Casaleone, proveniente dalla direzione di Legnago andando a zig zag ha travolto poco lontano dalla strisce il pedone all’altezza del civico 58, trascinandolo per alcune decine di metri fino all’intersezione con via Monte Ortigara: un impatto fortissimo che gli ha causato politraumi, con il personale del 118 accorso in pochissimo tempo che poi l’ha trasportato a Verona al Polo Confortini.

Colpiti altri veicoli prima e dopo l'investimento

Secondo quanto raccolto da testimoni la stessa auto poco prima aveva fatto altri danni urtando alcuni veicoli nel parcheggio del supermercato IperTosano di San Pietro di Legnago. Ma non è tutto, perchè dopo aver travolto il giovane di origine marocchina il guidatore ha proseguito la sua folle corsa al volante dell’Alfa Romeo urtando un’altra auto, una Seat Leon in cui all’interno c’erano altri due ragazzi: entrambi sono stati estratti dall’abitacolo con l’aiuto dei vigili del fuoco di Legnago e hanno riportato ferite non gravi, ma sono stati condotti comunque all’ospedale Mater Salutis di Legnago per accertamenti.

Colpita l'auto dei vigili

La macchina impazzita si è fermata solamente quando ha colpito un’auto della polizia locale - coordinata dal comandante Fabio Perella - e le transenne sistemate per chiudere al traffico la strada, visto che poco più avanti si teneva la sfilata di Carnevale in notturna di Cerea.

E proprio l’autoveicolo della polizia locale e le transenne sistemate sulla via probabilmente hanno impedito che il veicolo impazzito potesse continuare la sua folle corsa e travolgere anche le persone accorse per il Carnevale. Sul posto oltre alla polizia locale anche i carabinieri della compagnia di Legnago per svolgere servizio d’ordine e riportare la calma tra gli amici del giovane travolto.

L’area è stata subito chiusa al traffico e il conducente di origine africana, in evidente stato confusionale, è stato portato all’ospedale di Legnago per gli accertamenti dell’alcol test e gli esami tossicologici. È stato avvisato il pubblico ministero di turno e tutti i veicoli sono sotto sequestro.