Associazione tennis Si riparte da un torneo

A meno di sei mesi dalla bomba d’acqua che aveva fatto collassare le coperture di tre dei quattro campi da tennis di Bovolone si torna alla normalità. Sono tornati così a rianimarsi gli impianti comunali di piazzale Aldo Moro. Il «Nuovo Tennis Bovolone» si è fatto promotore infatti di una ripresa sportiva, anche agonistica, che è andata ben oltre le aspettative. È in corso di svolgimento la settima edizione del Trofeo Larix, che durerà tre settimane: un’open maschile e femminile per le categorie da 4n.c. a 1.1 in grado di attirare 300 iscritti da tutto il Nord Italia, dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia. In cinque mesi, l’associazione tennis è riuscita a risollevarsi grazie anche al contributo straordinario elargito dal Comune per la riparazione delle strutture danneggiate dal maltempo. Nel frattempo il club ha rinnovato il direttivo, che è guidato da Vincenzo Camarda. Il circolo è dotato di spogliatoi, sala riunioni e uno spazio ricreativo con servizio bar. Rimane ancora chiusa la palestra al primo piano. •. Ro.Ma.