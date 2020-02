«Seguiamo delle piste Spero ci siano sviluppi»

Ha appena preso il comando della compagnia di Legnago e già ha un colpo per rapina in casa con tanto di botte all’anziano proprietario del casale, da risolvere. Ma il maggiore Vincenza Chiacchierini non batte ciglio alla domanda sullo stato delle indagini, e il suo sguardo lascia supporre che ci sia qualcosa in più di una buona pista da seguire. «Siamo al lavoro, ho un’ottima squadra che già in passato ha risolto casi di rapine in villa, stiamo seguendo delle piste, spero che a breve possano esserci degli sviluppi», ha detto il maggiore a margine della sua presentazione, in conferenza stampa, ieri mattina a Verona (articolo nelle pagine di cronaca). Mercoledì sera, tre persone, presumibilmente straniere, almeno così parrebbe dall’accento sono entrate nel casale ristrutturato dopo aver rotto il vetro di un bagno al piano terra. Si sono dirette in camera da letto dove stava già riposando Adriano Sandrini, 76 anni. I tre hanno immobilizzato l’uomo legandogli le caviglie con la sua cintura dei pantaloni e poi hanno iniziato a dargli forti ceffoni e pugni in faccia. Cercavano la cassaforte. Erano persone che sapevano che la coppia ha disponibilità economica e spesso ha contante in casa. Mentre i tre aggredivano l’anziano, la moglie, Maria Grazia Palma, 66 anni, s’è alzata dal divano dove stava guardando «Striscia la notizia», in attesa che cominciasse «Chi l’ha visto?». S’era appisolata e aveva le cuffie sulle orecchie per sentire meglio i programmi, quindi non ha sentito il rumore dei vetri del bagno infranti. Forse inconsciamente ha visto anche un’ombra passare, s’è alzata di scatto dal divano ed è andata in stanza dal marito ha visto subito il piumone del letto sporco di sangue e lui a terra, ferito. I tre erano ancora lì. Uno di loro, quello più piccoletto era quello più violento, ma anzichè colpire anche la donna, il gruppo è scappato. Un dettaglio particolare. È stata la signora poi tremante ad allertare il 112 con il suo cellulare. Quello del marito era andato in pezzi. I banditi lo avevano gettato subito a terra per renderlo inservibile. Ora i carabinieri, che hanno effettuato anche un sopralluogo nella casa, stanno mettendo insieme i tasselli di indizi che hanno repertato. Ma l’indagine si profila piuttosto complicata. •

Alessandra Vaccari