Amiloidosi cardiaca, paziente 62enne sottoposto a un intervento innovativo

Sta bene ed è già ritornato a casa, con la prospettiva di una vita migliore dopo anni di sofferenze e disagi, il paziente di 62 anni sottoposto questa settimana ad un innovativo intervento nell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Legnago. L’uomo - un ex ufficiale dell’esercito residente nella Bassa - è affetto da tempo da una grave e fortunatamente rara patologia, difficile da diagnosticare, che si presenta perlopiù con sintomi di insufficienza cardiaca. Una malattia che, oltre ad essere disabilitante, è potenzialmente fatale essendoci il rischio di scompenso cardiaco e quindi di morte improvvisa. Si tratta dell’Amiloidosi cardiaca, che colpisce ogni anno tra le cinque e le 10 persone per milione di abitanti, caratterizzata da un accumulo anomalo di proteina amiloide a livello cardiaco in grado di danneggiare seriamente e in breve tempo il cuore. A dare una speranza al militare in congedo, costretto a combattere da anni anche con la miastenia per la quale è in cura all’ospedale di Pavia, è intervenuta dapprima la dottoressa Paola Guarise, che lo segue nel centro per lo scompenso cardiaco presente nell’unità diretta da Giorgio Morando. Quindi, il caso del 62enne è stato preso in carico dal dottor Gabriele Zanotto, responsabile del Dipartimento di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione del «Mater salutis». Grazie alla sinergia tra queste due branche specialistiche e tra i due professionisti è stato eseguito l’impianto, unico finora in provincia di Verona e con pochi precedenti in Italia e nel resto del Veneto, di un generatore d’impulsi denominato Optimizer Smart. «Un dispositivo impiantabile», spiega il dottor Zanotto, in servizio a Legnago dal 2010 e vicepresidente dell’Associazione italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (Aiac) a cui fanno riferimento 1.100 elettrofisiologi, «unico sul mercato, che consente l’erogazione della terapia di modulazione della contrattilità cardiaca (CCM). A differenza di un pacemaker, non stimola la contrazione del muscolo cardiaco ma è stato ideato per inviare segnali di modulazione della contrattilità cardiaca specializzati nel setto ventricolare destro quando il cuore si contrae. In sintesi, il principale effetto di questa terapia avviene a livello cellulare nel muscolo cardiaco, migliorando l’efficienza e la potenza della contrazione». Il generatore di impulsi in genere è posizionato a livello sottocutaneo nella parte superiore destra o sinistra del torace. Ad esso sono collegati due elettrocateteri impiantabili, che il medico posiziona all’interno del cuore durante la procedura di impianto. «Questo intervento che non è di routine», conclude Zanotto, «è durato all’incirca tre quarti d’ora ed è perfettamente riuscito. Il paziente è stato infatti dimesso a distanza di due giorni dall’impianto ed ora, malgrado dall’amiloidosi non si guarisca, avrà sicuramente un’esistenza meno complicata, un minore affaticamento fisico e quindi la possibilità di svolgere più agilmente le normali funzioni quotidiane». Grazie a questo impianto di ultima generazione, la Cardiologia di Legnago si conferma un centro di riferimento per i cittadini dell’Ulss 9 Scaligera nonché unità all’avanguardia per il trattamento di casi complessi. Sempre nel segno di quell’eccellenza che, in fatto di prestazioni, servizi e tecnologia, ha consentito al reparto di rientrare tra i 12 centri di riferimento Hub del Veneto per il trattamento in emergenza dell’infarto miocardico acuto. A fine 2019, l’unità situata al secondo piano del blocco sud del «Mater salutis» era già salita alla ribalta per un altro intervento, con pochissimi precedenti a livello internazionale, eseguito nel laboratorio di Emodinamica. In quel caso, il dottor Antonio Mugnolo e la sua é quipe eseguirono un’angioplastica carotidea su un paziente 79enne affetto da una grave ostruzione vascolare della carotide interna destra. La particolarità dell’intervento, messo a punto dal cardiologo interventista con una tecnica fino ad allora impiegata solo nell’angioplastica coronarica, stava nella via di accesso. Vale a dire una piccola arteria situata sul dorso della mano, nella tabacchiera anatomica «snuff box» chiamata arteria radiale distale. •