Allena i cani a fiutare i positivi Covid

Mentre la ricerca fa la sua parte contro il Covid con vaccini e tamponi, i cani potrebbero entrare in gioco e aiutare a scovare il virus. Cani, ovviamente, adeguatamente addestrati, i quali saranno in grado di riconoscere i positivi al virus annusando la persone, permettendo, magari, anche di accelerare le riaperture di locali o comunque di frenare la propagazione del Covid. Parte da Asparetto di Cerea, dall’associazione «Progetto Serena Onlus», guidata dall’addestratore cinofilo Roberto Zampieri, una sperimentazione che ha per protagonista il miglior amico dell’uomo. In collaborazione con l’Azienda tutela salute Sardegna nord e l’Università politecnica delle Marche, da mesi Zampieri allena, con i suoi collaboratori, sette cani, di razza e non, a riconoscere le persone positive al Covid e a segnalarle. La capacità di successo riscontrata nei «test del fiuto», al momento si attesta sul 98,8 per cento. Per riguardare una sperimentazione, sono risultati sorprendenti. A spiegare come i cani individuino il Covid è lo stesso Zampieri. «I cani hanno un olfatto incredibilmente sviluppato», dice, «noi abbiamo fatto in modo che imparino l’odore generato da un apposito polimero, un tubicino di plastica che i pazienti positivi al Covid hanno in precedenza tenuto 10 minuti sotto l’ascella per trasmettergli le molecole olfattive attraverso il sudore». Il tutto si svolge nella più assoluta sicurezza, sia per il cane che per l’addestratore. Una volta preparato il polimero, i cani vengono impegnati in attività e giochi che li stimolino a memorizzare questo particolare odore e, quando lo individuano, avvisano l’addestratore. Bastano poche annusate e se il cane si mette in posizione seduta, siamo di fronte ad un positivo, così assicura Zampieri dopo i suoi esperimenti. Nel caso in cui ciò non avvenga, la persona è negativa. «Siamo stati in due case di riposo in Sardegna, seguiti dalla dottoressa Francesca Soggiu, e il cane sottoposto al test ha individuato il 100 per 100 delle negatività e delle positività, confermate poi da un tampone». L’iniziativa, al momento, è autofinanziata. «Mi aiuta il mio datore lavoro, Gianmatteo Sole, titolare della Sicurezza 1963, a cui va il mio ringraziamento», spiega Zampieri. «Il nostro non è un progetto con scopo di lucro», prosegue l’addestratore, «ma mi auguro che possa dare una mano a debellare il Covid al più presto». Se dovessero proseguire i buoni riscontri, nei prossimi mesi i cani anti Covid potrebbero diventare i grandi protagonisti delle riaperture. «Se possiamo dare una mano ben venga», osserva Zampieri, «ma sarebbe già qualcosa se si potessero utilizzare i cani per i bambini e gli anziani. Soprattutto nel caso dei più piccoli, il tampone è molto invasivo, l’annusata di un cane invece non spaventa e non traumatizza, anzi viene spesso accolta con un sorriso». Il prossimo test sarà fatto nei parcheggi di un punto tamponi in Sardegna. I volontari di Progetto Serena chiederanno, a chi lo vorrà, di sottoporsi al test con i cani prima di entrare per sottoporsi al tampone e subito dopo verificheranno se il risultato da loro individuato coincide con quello del molecolare. Progetto Serena negli anni scorsi si era già distinta per l’addestramento dei cani per l’allerta diabete: i cani rilevano infatti le variazioni glicemiche del proprietario. La vicinanza di un «cane sentinella» ha, tra l’altro, benefici diretti sull’andamento glicemico, perché previene i picchi di glicemia nel sangue. •