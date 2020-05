Alle scuole elementari verrà rinforzato il solaio

La Giunta comunale di Oppeano ha reperito tutti i fondi necessari a finanziare i lavori di consolidamento statico del solaio, tra il primo piano e la copertura , della scuola elementare di Ca' degli Oppi. L’edificio ha infatti bisogno di un intervento urgente, che verrà realizzato nel corso dell’estate. La Giunta comunale aveva approvato il progetto lo scorso 12 febbraio: l'importo dei lavori si aggira sui 95mila euro. Poi l'amministrazione comunale ha presentato domanda di contributo al governo ed il ministero dell'Economia e delle Finanze ha concesso al Comune un finanziamento di 90mila euro. Andando così a coprire buona parte della spesa, che verrà completata con fondi propri dell'ente locale. «Auspico che possano partire a breve i lavori del solaio della scuola elementare di Ca' degli Oppi, dove si sono verificati stacchi di intonaco dal controsoffitto del primo piano», osserva il sindaco Pierluigi Giaretta. «Il cantiere dovrà rimanere aperto, in base alle previsioni, due mesi e quindi», sottolinea il primo cittadino, «abbiamo un discreto margine per ultimare le opere in tempo, in vista della ripresa delle lezioni nel prossimo anno scolastico che, salvo imprevisti legati all’emergenza sanitaria in atto, prenderà il via a settembre». Trovata la copertura economica, ora si dovrà giungere a stretto giro al progetto esecutivo e all'affidamento dei lavori: le buste con le offerte delle imprese costruttrici sono già arrivate in municipio.

Z.M.