Allarme siccità, fiumi ai minimi storici: «Se non cambia qualcosa c'è da aver paura»

Allarme siccità nel Veronese. È caduta meno della metà della quantità di pioggia che solitamente scendeva nei mesi centrali dell’inverno.

I livelli delle falde sono crollati, i fiumi hanno portate significativamente inferiori rispetto alle medie storiche del periodo e, soprattutto, non c’è neve accumulata in montagna. Ciò significa che, se le cose non cambieranno, già in primavera, al tempo dello scioglimento delle cosiddette riserve nivali, ci si potrebbe trovare con fiumi e canali a secco.

L’ultimo rapporto sulle risorse idriche pubblicato da Arpav mostra un quadro preoccupante. A gennaio il dato medio delle piogge sul territorio regionale è stato di 28,1 millimetri, a fronte di una media registrata nei 28 anni precedenti di 59,2. È il Basso veronese a detenere il triste primato dell’area più secca. A Roverchiara, infatti, sono caduti solo 6 millimetri d’acqua in trentun giorni. Non è quindi un caso che i livelli delle falde siano particolarmente bassi.

In particolare nell’alta pianura scaligera, dove si registrano decrementi che sono fra i maggiori del Veneto. La diminuzione è iniziata a fine settembre e sta aumentando più di quanto ci si attendeva. Siamo a quota -48%, rispetto al valore atteso, a Villafranca e San Massimo. Ad oggi non si ha notizia di conseguenze, neanche in previsione, per quanto concerne l’approvvigionamento delle reti degli acquedotti, che avviene proprio grazie alle acque sotterranee, mentre desta allarme la situazione dei fiumi, perché si stanno lentamente asciugando.

È al minimo storico il Fratta-Gorzone, che attraversa il Colognese, ma è soprattutto il dato dell’Adige, da cui dipende l’irrigazione dell’intero Veronese, oltre che di un’ampia porzione del Veneto centro-meridionale, a creare timore. Secondo gli enti della bonifica, a dicembre la portata del secondo fiume italiano era il 20% più bassa della media ed ora Arpav parla di un -15 a fine gennaio a Boara Pisani, nel Rodigino. Il problema più grande, però, è un altro.

Nelle Dolomiti si è accumulato, da ottobre a fine gennaio, il 28% in meno di neve fresca. Stiamo parlando di una mancanza pari ad 85 centimetri rispetto alla media 2009-2021. Nelle Prealpi siamo a quota -45%, con una carenza di 75 centimetri, e nel fondovalle delle Dolomiti di neve ne manca circa mezzo metro. «Se la situazione non cambia c’è da aver paura», commenta Roberto Bin, il direttore del consorzio di bonifica Veronese, a cui fa capo l’irrigazione di due terzi della provincia.

«L’Adige di norma in inverno ha livelli bassi, ma il problema è che ad oggi mancano le riserve di neve», aggiunge. «Per carità, la stagione irrigua inizia a metà aprile, e fino ad allora possono succedere molte cose, ma, se dobbiamo guardare all’oggi, c’è poco da stare tranquilli», conclude. «La situazione di scarsità idrica riguarda tutto il Nord Italia», precisa Moreno Cavazza, il presidente del consorzio Leb, che gestisce l’omonimo canale che serve, con acqua dell’Adige, reti irrigue nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia. «Qua ci auguriamo tutti un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche nei mesi di febbraio e marzo, con copiose nevicate in montagna», rimarca. Francesco Cazzaro, il presidente della sezione regionale dell’associazione degli enti della bonifica, Anbi, afferma: «È intollerabile il fatto che in Veneto appena il 5% dell’acqua meteorica venga trattenuto sul territorio ed il resto finisca nel mare». Per questo chiede che venga finalmente finanziata la realizzazione di invasi in tutto il territorio..